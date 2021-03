La esfinge que 'observa' el mar en la costa de Santanyí

El jerezano de nacimiento Emilio Mármol lleva más de media vida en Mallorca; en concreto 46 de sus 65 años los ha pasado en Cala d'Or. Tras jubilarse de su trabajo en la hostelería a Emilio le quedó más tiempo para sus aficiones, entre ellas caminar rodeado de naturaleza y la fotografía. «No hay que pararse, hay que salir del sofá y la tele», dice, y poniéndolo en práctica fue como realizó un descubrimiento sorprendente: una esfinge 'mirando' al mar cerca de Cala Santanyí y sa Torre Nova, frente a frente con es Pontàs.

Tras realizar numerosas salidas por la zona y revisar las fotografías capturadas por los acantilados que dan al mar halló un perfil curioso en una de las rocas de marés del litoral. Se trata de una gran piedra que se eleva más de quince metros de altura, coronada por un arbolito, y que desde una determinada perspectiva guarda un parecido más que razonable con las esfinges del Antiguo Egipto.

La zona es más o menos conocida, ya que alberga unas populares vías de escalada, frecuentadas por los aficionados a esta práctica deportiva especialmente en la temporada invernal. Sin embargo, pocos hasta ahora la habían observado con los ojos de Emilio.

«Además de tomar fotos me gusta mucho eso de la historia», explica. «Al ver las imágenes enseguida me sugirió una de las figuras que se encuentran cerca de las pirámides. No solo por la silueta de la cara, si uno se fija bien, la figura parece que tiene los pies posados en el suelo». Y así es. La forma de la base, una plataforma rocosa, se asemeja bastante a las patas felinas culminadas en garras que caracterizan a las esfinges egipcias, inspiradas en un personaje tomado prestado de la mitología griega con rostro de mujer y cuerpo de león.

Un plano más general de la plataforma rocosa y del acantilado. Foto: E.Mármol.

Hace pocos días Emilio compartió la imagen en la comunidad de Facebook Vive Paisajes y Costumbres de Mallorca, un grupo que alberga a casi 34.000 usuarios. Rápidamente su publicación tuvo una enorme aceptación, con cientos de reacciones y comentarios. Encuentros fabulosos como este reconoce que se dan «gracias al azar», aunque bien es cierto que para hallar la fortuna debe buscarse.