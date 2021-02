El alcalde de Bunyola se muestra de acuerdo en acabar con la entidad local de Palmanyola

El alcalde de Bunyola lo tiene claro. Si dependiera de él, la Entidad Local Menor (ELM) de Palmanyola ya no existiría. Andreu Bujosa (EOB) respalda así la recomendación del último informe de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears (SCIB) que recomienda al Govern «analizar la necesidad de la existencia de la ELM de Palmanyola» y asegura que su disolución acabaría con «duplicidades innecesarias».

En declaraciones a Ultima Hora, Bujosa sostiene que no es la primera vez que la SCIB invita al Govern a cuestionar la existencia de la pedanía de Palmanyola y tilda de «despropósito» que un municipio de la extensión y población de Bunyola deba tener y sufragar dos administraciones públicas. Según Bujosa, el cierre de la Entidad Menor no afectaría a la calidad de vida de los habitantes de Palmanyola, puesto que para cualquier trámite municipal se pueden dirigir al Ajuntament de Bunyola, «a tan sólo cuatro kilómetros de la urbanización. Es el ayuntamiento de todo el término, tanto de Bunyola pueblo y Orient, como de Palmanyola o cualquier otra de las urbanizaciones. No quedaría nadie desatendido», añade el edil, quien concede también que «un delegado de zona sería más que suficiente para dar respuesta a las necesidades de los residentes». Asimismo, Andreu Bujosa advierte de que, con los aproximadamente 500.000 euros del presupuesto de la entidad local menor, «el Ajuntament de Bunyola podría hacer muchas cosas en Palmanyola».

Del otro lado, el responsable político de la ELM de Palmanyola, Arnau Llinàs (Som–AVI) apunta que la supresión de la pedanía va contra la lógica de acercar las administraciones a la ciudadanía. Llinàs recuerda que todo el término municipal de Bunyola no tiene más de 7.000 habitantes y que en Palmanyola «residen 3.000 personas, 2.100 de ellas empadronadas. Hay infinidad de pueblos cuyas administraciones funcionan con muchos menos habitantes». En este sentido, el alcalde pedáneo recuerda que las entidades locales menores son una figura administrativa que se remonta al siglo XIX y que la de Palmanyola hace 36 años que fue constituida.

Al margen de las recomendaciones del informe de la sindicatura, lo que más ha molestado a Llinàs han sido las manifestaciones efectuadas al respecto por el jefe del área de Ayuntamientos de la SCIB. En declaraciones a IB3 Notícies, Fernando Toll–Messía Gil aseguró que «no tiene mucho sentido la existencia de la Entidad Local Menor, porque es un núcleo muy pequeño que está muy cerca de Bunyola. Aconsejamos que se disuelva y se integre totalmente dentro del municipio de Bunyola», sugirió Toll–Messía Gil.