Litoral rectifica y no informará contra los parques en las playas de Pollença

El Servei de Costes i Litoral de la Conselleria de Medi Ambient rectifica y no volverá a informar en contra de mantener los parques infantiles en las playas de Pollença. Acepta el argumento del Ajuntament de que se trata de «instalaciones permanentes» y no «de temporada» por lo que comunica a Costas que no le compete pronunciarse sobre la concesión de las mismas.

Tras recibir el nuevo informe de Litoral, Costas deberá resolver ahora las alegaciones que le presentó el Consistorio y decidir si mantiene vigente o no la orden de retirada que dictó inicialmente después de que Litoral advirtiera de que este tipo de instalaciones solo se pueden ubicar en zona de dominio público cuando no existe otra alternativa viable.

Cabe recordar que cerca de 200 vehículos repletos de familias participaron hace dos fines de semana en una manifestación autorizada por Delegación de Gobierno para pedir a Costas que mantenga los parques infantiles en las playas del municipio.

Aunque Litoral retira ahora su veto a los parques infantiles, advierte a Costas sobre otras demandas del Consistorio en relación a la ocupación con hamacas y sombrillas de las distintas playas del municipio. Recomienda una reducción de la ocupación en beneficio de un mayor disfrute del espacio libre.