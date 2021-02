El gremio de margers califica de ‘chapuza’ que el Consell instale petriles prefabricados en Sóller

La substitución de guardarraíles metálicos por petriles de hormigón forrados de piedra en un tramo de la carretra MA-11, entre el túnel y Sóller, ha desatado la polémica. El Consell de Mallorca procede a instalar unos muretes prefabricados en esta vía de la Serra de Tramuntana lo que inicialmente motivó una protesta del Ajuntament por considerarlos no apropiados para una vía que atraviesa el paraje natural. Esta opinión es compartida por el gremio de margers de Mallorca. Su presidente, Lluc Mir, calificó ayer de «chapuza» que se recurra a materiales prefabricados para realizar obra pública en una carretera de la Serra de Tramuntana. Según Mir, «el gremio es consciente de que no siempre se puede utilizar pedra en sec en carreteras» pero cree que hay «opciones más estéticas» como los guardaraíles de madera.

El presidente de los margers recuerda que el Consell se comprometió a que en determinadas obras públicas «un maestro marger asesorara el proyecto, algo que no se ha llegado a hacer».

Ante la protesta del concejal de patrimonio, Jaume Bestard, ayer el conseller Iván Sevillano se reunió a pie de obra con él y con el alcalde, Carlos Simarro. Según el responsable de carreteras «en este tramo la normativa no permite guardarraíles de madera, pero si los muretes no gustan pondremos de nuevo los metálicos». Según Sevillano «estos petriles son del mismo material que se usa habitualmente -hormigón forrado de piedra natural por ambas caras y acabado tipo esquena d’ase- y no sustituyen ningún muro anterior de pedra en sec».

Afirma que «si no fueran prefabricados se hubieran hecho in situ con los mismos materiales, con mayor coste y tiempo pero con mismo resultado». Por su parte el Jaume Bestard afirmó que «no teníamos la información por parte del Consell y temimos que el hormigón quedara a la vista, pero dadas las explicaciones del conseller, nos parece bien».