Més per Inca reclama la cesión de dos solares de Defensa para construir viviendas sociales

Més per Inca pedirá la anulación de la subasta de dos solares de uso residencial que el Ministerio de Defensa tiene previsto realizar en marzo y reclama la cesión de estos terrenos al Govern para construir viviendas sociales.

Los regidores locales de Més, Alice Weber y Biel Frontera, acompañaron ayer al senador Vicenç Vidal a las puertas de los solares, que se encuentran entre las calles General Weyler y Antoni Maria Alcover. Vidal recordó su propuesta de desamortización militar realizada en noviembre ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado y en la que «insté al Ministerio de Defensa a que cediera su patrimonio inmueble en desuso a las administraciones públicas correspondeientes». El senador indicó que «la situación en Inca no es singular porque Defensa tiene ahora tres espacios en subasta en Sóller, Maó y Eivissa, mientras existe una emergencia habitacional devastadora en Balears».

Los dos solares que Defensa dispone en Inca cuentan con una superfície de 300 metros cuadrados cada uno y en la exposición pública de la subasta salen con un precio de 110.000 euros cada parcela. Según Més, en este espacio se podrían construir unas quince casas protegidas en régimen de alquiler.

Propuesta municipal

Més per Inca presentará una moción en el próximo pleno para instar al Ministerio de Defensa a que retire la subasta de los dos solares. La formación ecosoberanista animará a los demás partidos que forman el Consistorio a que se sumen a la propuesta. El regidor Biel Frontera resaltó «el grave problema de Inca en el acceso a la vivienda. A pesar de las dos promociones existentes para crear más vivienda pública no podemos permitir que unos solares de uso residencial, que ahora mismo son de titularidad pública, no se destinen a ello». Weber, por su parte, recalcó «nuestra total oposición a la subasta de estos dos solares» y espera «contar con el apoyo unánime de los demás partidos para lograr el uso social de los terrenos».

La ciudad tiene 0,35 viviendas públicas por cada 100 habitantes

A la espera de que se construya las promociones de 54 viviendas protegidas en la carretera de Lloseta y de 10 en la calle Marjades, Inca cuenta con 0,35 viviendas sociales por cada 100 habitantes. La media europea es de 4 viviendas sociales por cada 100 habitantes.