Los bares y restaurantes de Andratx podrán mantener la ampliación de sus terrazas hasta el 2 de mayo

El Ayuntamiento de Andratx ha renovado el permiso de ampliación de terrazas de bares y restaurantes hasta el próximo 2 de mayo, con el objetivo de minimizar el impacto económico de la crisis derivada del coronavirus.

Esta medida, que se puso en marcha el pasado mes de junio durante el desconfinamiento, pretende reducir la pérdida de aforo debido a las restricciones sanitarias, así como a intentar mantener los puestos de trabajo de estos locales y apoyar su recuperación económica.

El Consistorio ha remarcado este viernes en una nota de prensa que esta ampliación, por la que los negocios podrán ocupar parte de los espacios públicos para colocar sus terrazas, podrá realizarse siempre y cuando se garantice espacio suficiente para los peatones.

«El objetivo es incrementar la superficie destinada a las terrazas para aumentar así el número de mesas y de clientes, cumpliendo en todo momento con las medidas y restricciones», ha manifestado el alcalde de Andratx, Joan Manera.

Los propietarios que no solicitaran este permiso de ampliación de terrazas el año pasado y que lo quieran hacer para 2021 encontrarán toda la información necesaria en la página web del Ayuntamiento.

Las solicitudes, que solo podrán ser realizadas por titulares de establecimientos que ya tienen autorizada la ocupación de la vía pública, pueden hacerse mediante el Servicio de Atención Ciudadana, de lunes a viernes, entre las 08.30 horas y las 13.30 horas.

Finalmente, el Consistorio ha recordado que no se podrán instalar mesas fuera de la fachada del establecimiento, a no ser que los propietarios de los locales colindantes decidan autorizarlo, siempre que no se dificulte la entrada de los vecinos.