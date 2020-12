Los bares y restaurantes de Llucmajor, exentos de pagar la tasa de ocupación de la vía pública en 2021

El Ayuntamiento de Llucmajor ha anunciado este miércoles que los bares y restaurantes del municipio no tendrán que pagar la tasa de ocupación de la vía pública durante 2021, una decisión que busca ayudar a los negocios locales ante la crisis originada con motivo del coronavirus.

Debido a esta medida, por la cual los negocios del sector de la restauración pueden utilizar espacios públicos para colocar sus terrazas, Llucmajor dejará de ingresar unos 60.000 euros a las arcas municipales, ha precisado el Consistorio en una nota de prensa.

La regidora de Economía y Hacienda, Pilar Bonet, ha explicado que esta exención es «una acción directa que la administración local puede hacer para paliar, en cierto modo, los efectos derivados del estado de alarma».

Por otra parte, la tasa de ocupación de terreno de uso público para el mercado de frutas, verduras y similares, así como los puestos de venta ambulante y de segunda mano, recibirán una bonificación del 20 por ciento, lo que supondrá una pérdida de 50.000 euros para el Ayuntamiento.

La regidora de Mercados, Noemí Getino, ha lamentado el «fuerte golpe» que han sufrido los mercados locales desde el inicio de la pandemia y ha asegurado que, con esta rebaja, quieren ayudar a la recuperación de los productores y artesanos locales.

Finalmente, el Consistorio ha manifestado que, aunque la situación económica del municipio «no es del todo buena», con estas rebajas que ascienden a un total de 110.000 euros, pretenden «colaborar a paliar el gran impacto negativo de la crisis».

Més per Llucmajor pide ayudas directas para incentivar los negocios locales

Sobre esta materia, Més per Llucmajor ha recordado que presentó una moción en la que pedía destinar 800.000 euros en vales de consumo para incentivar la compra en comercios locales, además de otros 300.000 euros para subvencionar los bares y restaurantes del municipio.

Según han indicado en una nota de prensa, por petición del equipo de gobierno municipal, la formación ha aceptado retirar las alusiones a las cantidades concretas y dejarlo en manos del departamento de Intervención, que decidirá finalmente los montos totales.

El regidor de Més per Llucmajor, Miquel Serra, ha pedido que las cantidades «se acerquen mucho» a las que la formación solicita. «Si no pueden ser de 800.000 euros, que sean de 600.000, pero no menos», ha pedido.

«Celebramos que esta moción se apruebe porque pensamos que es una medida real y efectiva, así se ha demostrado en Manacor que, como explicamos en la moción, tiene una situación social, económica y demográfica idéntica a Llucmajor», ha dicho Serra.