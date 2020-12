El cribado de antígenos detecta en Inca 74 positivos entre 9.638 test realizados

El cribado masivo de la población mediante test de antígenos que se ha realizado en la última semana en Inca se salda con la detección de 74 positivos en COVID-19.

Desde que el lunes 21 comenzaran a testar a los residentes y trabajadores de la capital del Raiguer han pasado por el operativo montado en el Palau Municipal d’Esports 9.638 personas. Buena parte de ellos durante las fiestas de Navidad. No ha habido grandes colas salvo en Nochebuena y Navidad cuando hubo que cortar la asistencia para cumplir horarios.

Es importante señalar que el llamamiento iba dirigido a personas asintomáticas por lo que, tal y como recordó ayer la regidora de Serveis d’Inca y sanitaria de profesión, Maria del Carmen Oses «hemos evitado que más de 70 personas se paseen por Inca sin saber que pueden contagiar a otros».

Mayores de 16 años

El Ajuntament había llamado a realizarse las pruebas a todos los mayores de 16 años (27.874 personas de una población que supera las 32.000). No obstante, ya avanzó que si acudía un tercio de la población estimada significaría una «buena respuesta».

El anuncio del inicio de la campaña de test de antígenos en Inca (la primera masiva en un municipio de más de 15.000 residentes) lo realizó el viernes 18 de diciembre la presidenta del Govern Francina Armengol. Entonces la capital del Raiguer tenía una incidencia acumulada en los últimos siete días de 345,1 casos por 100.000 habitantes. La incidencia, una semana después es de 360 por 100.000 habitantes. Inca tiene hoy, según los últimos datos, facilitados por Ibsalut, 289 contagios activos. A esta cifra aún hay que sumarle los positivos de antígenos del fin de semana que serán corroborados mediante pruebas PCRs, así como otras PCRs realizadas en el PAC.

El cribado poblacional se ha realizado por barriadas (Crist Rei, Centro, Es Blanquer y Son Amonda) de modo que ofrece una radiografía completa de la ciudad. Contra lo que muchos pudieran pensar no ha habido grandes diferencias entre estos cuatro grupos de población.

Oses quiso ayer agradecer a la población su respuesta masiva al llamamiento. «Queríamos llegar al menos a un 30 % y sabíamos que era difícil con tanta población y en las fiestas de Navidad, pero ha respondido casi un 36%», dijo. No obstante la regidora hace un nuevo llamamiento a la ciudadanía para que «por favor, ya que han hecho este acto de responsabilidad, ahora no bajen la guardia y sigan cumpliendo con las medidas para evitar propagar». Oses recuerda que «los test de antígenos tienen un 98% de fiabilidad cuando dan positivo pero también pueden dar falsos negativos y no hay que olvidar que también puede haber personas que se hayan contagiado después de dar negativo».