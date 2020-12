La gamba roja vuelve a ‘desaparecer’ a las puertas de la campaña de Navidad

Varapalo a la campaña de ventas de gamba roja por Navidad. Desde hace algunas semanas muchas de las embarcaciones de arrastre han desistido de intentar capturar gamba de Sóller. El motivo es que el apreciado crustáceo a vuelto a ‘desaparecer’ de los caladeros aunque no de forma dramática como sucedió el verano de 2016. En la actualidad, las cantidades que se capturan son «irrisorias» comentaba ayer el presidente de Opmallorca Mar, Pedro Mercant. Ayer mismo en la lonja de Palma solo se comercializaron 150 kilos «cuando lo habitual en estas fechas sería llegar a los 600 o 700 kilos», explica.

Los pescadores no se atreven a dar un motivo científico, aunque lo atribuyen que las elevadas temperaturas del agua y las corrientes marinas. Así lo asegura el patrón de Es Morràs II, Blai Ferrando Vidal, que tiene su embarcación en el Port d’Andratx. «A 750 metros de profundidad estamos a 13,2 o 13,3 grados, esto son temperaturas muy elevadas ya que normalmente en estas fechas estábamos entre 12,6 y 12,7 grados», explica Ferrando mientras añade que las fuertes corrientes de suroeste también deben haber afectado el número de capturas.

Más irónico -o resignado- se muestra el patrón del Cap Salines, Jaume Joan, también de Andratx al comentar que «si estas navidades los ciudadanos quieren comer gamba deberá ser congelada». Lo que está claro es que las embarcaciones de arrastre capturan desde hace semanas pequeñas cantidades, en el Port de Sóller, por ejemplo, llegan a puerto con cajas de 30 o 40 kilos de gamba, los días que hay buenas capturas.

Sobrepesca

Por su parte, el director general de Pesca, Joan Mercant, deja claro que esta supuesta ‘desaparición’ de la gamba no se debe en ningún caso a una sobrepesca. «Son ciclos que deben analizarse de manera científica» explica. «En la actualidad no hay gamba ni en Balears ni en la zona de Palamós», añade. También el presidente de OpMallora Mar apunta este dato mientras aclara que la gamba roja vive entre los 500 hasta los 3.000 metros de profundidad, «los pescadores no podemos faenar a más de mil metros por lo que esto no significa que a más calado haya el crustáceo, pero nosotros no lo sabemos», explica. Ante esta situación, muchas embarcaciones han optado por centrarse en otro tipo de capturas que sean más rentables en cuanto a cantidad de kilos. Eso si, los precios de la gamba roja que llegan a la lonja son elevados, confirma Pedro Mercant.

Mala campaña

Todos lamentan que la falta de gamba roja en estas fechas supone un varapalo económico para el sector, ya que precisamente es durante la campaña de Navidad cuando se alcanza mejores precios y más se comercializa. «Es una lástima que sea ahora, ya que la falta del crustáceo se ha magnificado precisamente porque es una buena época para nosotros», añaden los pescadores consultados. Cabe recordar que el año pasado durante los meses de noviembre y diciembre se capturaron unas 8,5 toneladas de gamba, nada que ver con las cifras totales de esta temporada. Los pescadores confían que esta situación será temporal y confían que en breves semanas las capturas se normalicen, aunque ya hayan pasado la campaña con más ventas.

El patrón de Cap Salines, Jaume Joan, con un cajón de gamba.

Preocupación en el sector por la limitación del esfuerzo pesquero

El director general de Pesca, Joan Mercant, reconoce que hay una creciente preocupación entre las embarcaciones de arrastre debido a las limitaciones que Europa ha fijado para el año que viene. Sostiene que desde el Govern están estudiando fórmulas para ayudar al sector en la comercialización, pero que no se pueden dar ayudas directas ante una medida europea que obliga a reducir el esfuerzo pesquero en un 7,5 %, lo que los pescadores traducen en 12 días al año amarrados con los barcos amarrados en el puerto. También el presidente de OpMallorca Mar, Pedro Mercant, asegura que la medida puede provocar la desaparición de parte de sector.