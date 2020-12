Bares y restaurantes de Mancor mantienen su aforo, pero se trasladan al exterior

Los bares y restaurantes de Mancor pueden mantener su aforo habitual trasladando las mesas del interior al exterior sin ningún coste añadido.

El Ajuntament instaló ayer a primera hora dos carpas delante de cada establecimiento para que puedan llevar a la calle las mesas que hasta ahora tenían en sala. Para ello se han peatonalizado las fachadas de los establecimientos durante un periodo mínimo de un mes.

Este jueves, primer día de la entrada en vigor de la prohibición de consumir en el interior de los locales, los vecinos aplaudían la iniciativa municipal mientras disfrutaban de sus consumiciones.

«Me parece una iniciativa muy buena yo ya le he dicho al alcalde que me traiga un brasero y me instalaré aquí», bromeaba Oliva Delgado. «Es bueno apoyar a los bares que son la fuente salarial de muchas personas del pueblo. Venir un rato es una oportunidad de socializar al aire libre», añadió.

En el interior del local (Can Bernat) el rostro del propietario Gabriel Martorell reflejaba la preocupación que comparte un sector muy castigado. «Veremos cómo va, hoy que es el primer día es complicado saberlo», decía.

Más optimista se mostró Antònia Fernández del Forn de la Vall: «Nosotros montaremos las mesas de dentro bajo las carpas y las otras fuera para que la gente pueda elegir entre consumir al sol o a la sombra».

El Ajuntament pagará 5.000 euros por las 10 carpas y no cobrará por el incremento de ocupación de la vía pública, de hecho se plantea condonar de nuevo la tasa en 2021.