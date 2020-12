Las pruebas de antígenos en sa Pobla se realizarán en el aparcamiento del polígono de Can Tro

El aparcamiento del polígono de Can Tro será el lugar elegido para montar el dispositivo de Salut que a partir del domingo tiene previsto realizar pruebas de antígenos a 7.300 personas residentes en sa Pobla o que trabajan en el municipio.

En un principio se había especulado con la posibilidad de usar el parque de Can Cirera Prim, pero finalmente se habilitará la gran zona de estacionamiento del polígono de Can Tro por las facilidades que ofrece para crear entradas y salidas. En este espacio, situado entre la rotonda del ‘puente’ y el exterior de Can Cirera Prim, se instalarán las carpas donde el personal de la Conselleria de Salut desarrollará la campaña de tests de antígenos.

Coordinación

Desde el martes, el Ajuntament de sa Pobla está organizando un operativo especial en el que participan diferentes áreas municipales para garantizar el buen funcionamiento de las pruebas que se prolongarán hasta el miércoles en un horario de las 9 a las 18 horas.

Precisamente ayer el Ajuntament designó a la persona que ejercerá de enlace entre la Conselleria de Salut y los diferentes departamentos locales. Se trata del pobler Pere Perelló, quien fue director general d’Emergències durante la pasada legislatura y jefe de la Policía Local de sa Pobla.

El alcalde de sa Pobla, Llorenç Gelabert, explicó ayer que «desde la Conselleria de Salut nos pidieron que designásemos a una persona para servir de unión entre ellos y el Ajuntament. Consideramos que Pere Perelló es la figura adecuada para ejercer esta función por su conocimiento en el ámbito de las emergencias y de las características de nuestro municipio».

Ligero descenso del número de casos activos en el municipio

La Conselleria de Salut informó ayer sobre el número de casos activos en sa Pobla. La cifra bajó a 106 casos, mientras que el martes era de 108. Esta mínima bajada no afectará a la tasa de incidencia acumulada, que es de 712 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, casi triplicando la media balear. La positividad asciende al 14,5 % en siete días. Por otra parte, en la jornada de ayer se registraron siete nuevas altas, que se añaden al total de 211 que se han producido en sa Pobla. Los tests de antígenos tienen como objetivo localizar a los asintomáticos y supercontagiadores.