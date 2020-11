Guardia Civil y Policía Local vigilarán la ‘playa para perros’ del Port de Pollença que reabre este viernes

Este viernes reabre la llamada ‘playa para perros’ de Llenaire que ha permanecido precintada los últimos diez días tras el envenenamiento de un can.

La regidora de Policía y Medio Ambiente, Maria Buades, confirmó ayer que se ha completado el desbroce y búsqueda de restos de veneno en toda la zona pero no se ha hallado ningún rastro. Las pruebas realizadas al perro envenenado revelaron que había ingerido un huevo duro previamente inyectado con alguna sustancia tóxica. Varios testigos afirman que el huevo estaba semienterrado en la zona de algas.

La regidora confirmó que no se ha identificado al autor de los hechos aunque la investigación «no está ni mucho menos cerrada». «De hecho no se ha cerrado nunca», dice Buades que recuerda que no es la primera vez que se envenena un animal desde que se habilitó esta zona de baño para mascotas.

Para evitar que se repita la situación, efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Pollença (de uniforme y de paisano) harán batidas periódicas en la zona. A pesar del refuerzo de la vigilancia, Buades pide a la ciudadanía «que no dejen olfatear a sus mascotas y vayan muy alerta» en la zona de riesgo.