El Ayuntamiento de Manacor destina 1,1 millones a las empresas afectadas por la COVID

El Ayuntamiento de Manacor destinará 800.000 euros a incentivar el consumo local con vales de 10 euros para gastar en negocios del municipio, y 300.000 más a una línea de ayudas directas a bares y restaurantes de la localidad afectados por la crisis derivada de la COVID-19.

El alcalde, Miquel Oliver, ha asegurado que es necesario responder a la urgencia sanitaria «pero también económica» y ha añadido que «Manacor no se puede permitir que su actividad económica se detenga», razón por la que el consistorio ha aprobado destinar esos 1,1 millones a autónomos y otros empresarios locales, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Para dinamizar la economía, destinará 800.000 euros a vales de 10 euros para mayores de 18 años de Manacor, para que los gasten en establecimientos del municipio, con el objetivo de incentivar el consumo local. Los vales se podrán gastar en los comercios, negocios de restauración y de servicios personales que se adhieran a la campaña y que lucirán un distintivo.

El departamento de Desarrollo Local trabaja en una plataforma electrónica donde los ciudadanos introduzcan el DNI y se puedan descargar un máximo de dos vales por persona.

Una vez se hayan consumido, el negocio pertinente llevará los vales al Ayuntamiento para que sean validados y se les abonará la cantidad correspondiente. En cuanto a la periodicidad para hacer estos abonos, la teniente de alcalde Núria Hinojosa ha puntualizado que se hará de manera que los establecimientos no hayan de avanzar grandes cantidades, ya que el momento no lo permite.

En cuanto a las ayudas directas por 300.000 euros, serán para negocios de restauración afectados por el confinamiento perimetral de la ciudad de Manacor, donde hace días que solo pueden abrir las terrazas.

Habrá dos opciones: ayudas para bares y restaurantes que no tienen terraza, y ayudas para bares y restaurantes con terraza. El delegado de Servicios Generales y Actividades, Carles Grimalt, ha explicado que para acogerse, los titulares de los negocios podrán aportar una declaración responsable para «evitar el exceso de papeleo».

El alcalde de Manacor ha detallado que el consistorio trabaja para que ambas ayudas puedan ser efectivas el próximo mes. «Como pueblo no nos podemos permitir empezar a ver negocios que bajen la barrera. Queremos un municipio rico en oferta gastronómica, en oferta comercial y que sea el reflejo de su sociedad: diverso y activo», ha asegurado.

«El confinamiento perimetral de Manacor ha sido lluvia sobre mojado. No ponemos en duda la necesidad de poner medidas para hacer frente a la pandemia, pero eso no quita que no podamos ser críticos con cómo se han llevado a cabo», ha advertido Oliver.

Los 1,1 millones de euros se suman a la línea de ayudas aprobada el pasado septiembre por valor de 380.000 euros para negocios y profesionales de Manacor afectados económicamente por la covid-19.