Llucmajor tiene 200 licencias de obra paralizadas en Vallgornera, Cala Pi y es Pas

El Ajuntament de Llucmajor ha mostrado su malestar al ver paralizadas 200 peticiones de licencias urbanísticas en la zona de Vallgornera, Cala Pi y es Pas y no consiguir las ayudas supramunicipales que deben servir para financiar la construcción de la infraestructura necesaria para las aguas residuales. Hasta que estas urbanizaciones no cuenten con una depuradora y alcantarillado el Consistorio no podrá conceder ninguna nueva licencia.

El regidor de Urbanisme, Guillem Roig, asegura que «tras una reunión con el Govern solicitamos ayudas a distintas instituciones, incluyendo subvenciones europeas. Pero nadie nos ha contestado y los vecinos de la zona quieren construir sus viviendas».

Roig asegura que «he llegado al punto de pensar mal sobre la situación. Estoy muy enfadado. Ya que nuestro gobierno municipal no tiene los mismos colores que el Consell o el Govern». Pese a ello, Roig señala que «no nos cansaremos y seguiremos buscando ayudas para poder construir este proyecto que hace años que tendría que estar finalizado». Y es que para la construcción de la depuradora y un alcantarillado especial (en la zona existe la cueva de Vallgornera) son necesarios alrededor de unos 25 millones de euros.

El regidor de Urbanisme asegura que el Ajuntament está pendiente de la llegada de estas ayudas para poder entregar el proyecto, una propuesta según Roig que «será revisar el documento ya existente desde hace unos años y que ya cuenta con la ubicación de la depuradora y la red de aguas fecales».

Roig señala que «hay que pensar que se trata de tres urbanizaciones con unas 400 personas que viven allí todo el año pero que durante los meses de verano la población puede llegar a triplicarse». Por todo ello el regidor de Urbanisme llucmajorer considera urgente la llegada de las ayudas.

Caducidad

La presencia de la cueva catalogada en el subsuelo de las urbanizaciones ha condicionado la construcción del alcantarillado. Por ello, en la pasada legislatura, se solicitó a la Comissió Balear de Medi Ambient la exoneración de construir el alcantarillado y que pudieran utilizar fosas sépticas. Tras el cambio de criterio municipal, ahora la Comissió ha declarado la caducidad de los trámites para permitir no cumplir la norma que requiere alcantarillado.