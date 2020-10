Bernat Quetglas ya es el nuevo alcalde de Maria con duras acusaciones de PI y PSOE

Bernat Quetglas ha sido proclamado este viernes nuevo alcalde de Maria de la Salut en sustitución de Biel Mas (PI). Con los tres votos a favor de su partido, X Maria, y otros tres del PP escenificaron así la moción de censura que ambos partidos habían pactado.

El pleno extraordinario se celebró en el patio del Casal de Cultura con medidas sanitarias y un aforo limitado. Biel Mas contó con un notable apoyo de su partido con la presencia del presidente Antoni Amengual y otros representantes como Tolo Gili o Gori Ferrà. La masa local de X Maria también se hizo notar pero no así el aliento del PP autonómico a Jaume Ferriol, pues en entre el público no se encontraba ningún dirigente de la plana mayor, aunque sí estaba el ex alcalde Toni Mulet. De Més y PSOE, sin rastro de caras conocidas.

La sesión arrancó con la lectura de la moción presentada por X Maria y PP con el objetivo de desalojar del poder al equipo de gobierno en minoría formado hasta ayer por el PI y PSOE.

Bernat Quetglas declinó su turno de palabra antes de la votación y prefirió usarlo una vez proclamado alcalde de Maria. Quien sí aprovechó la ocasión fue Biel Mas para atacar duramente el proceso que ha acabado con la moción de censura.

«Engaño a los ciudadanos»

Mas comenzó diciendo que «estamos ante uno de los días más tristes del pueblo de Maria. Se materializa el engaño más grande hacia los ciudadanos de este pueblo. Dos agrupaciones políticas antagónicas pactan pensando exclusivamente en ellos mismos y en contra de lo que el pueblo decidió en las urnas».

El líder del PI continuó su alocución manifestando que «se impone un alcalde al que nadie ha votado y que ha tenido que pasar por encima de nueve de sus compañeros, incluyendo al que era cabeza de lista, para estar aquí donde está hoy».

Criticó también la forma «en la que X Maria y PP habéis logrado vuestro objetivo. Cuando penséis fríamente en la gente que traicionáis y engañáis sentiréis vergüenza, que es lo más triste que puede sentir un cargo político».

En su réplica el ‘popular’ Jaume Ferriol, que relevará a Quetglas el último año de la legislatura, se refirió al caso similar que se produjo en Maria hace cuatro años cuando PI, PSOE y Més acordaron presentar una moción de censura contra el entonces alcalde Toni Mulet (PP). Recordó «las palabras de Biel Mas en esos momentos, cuando se refirió a la moción como un camino de ilusión y sentido común». Aún así, agradeció el trabajo de Biel Mas.

Rafel Aulet (PSOE) volvió a la carga y acusó a X Maria y el PP de «utilizar políticamente a los trabajadores públicos de este ayuntamiento». Ante la exigencia de transparencia por parte de los autores de la moción, Aulet dijo que «los que la reclaman son los que hicieron dos convenios urbanísticos que han dejado los presupuestos comprometidos durante años y tienen expedientes de infracciones urbanísticas por resolver» e hizo referencia a la salida de Bernat Quetglas del PSOE hacia X Maria: «se fueron alegando desacuerdo con el artículo 155 en Cataluña y hoy pactan con los que la aplicaron».

Ya con la vara de alcalde en sus manos, Bernat Quetglas mostró un tono conciliador y apostó por una «nueva estabilidad en el gobierno municipal». Para concluir el pleno leyó unas estrofas del poema Ara mateix, de Miquel Martí i Pol, que acaba así: «...que tot està per fer i tot és possible».