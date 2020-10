Concentración contra el confinamiento en Manacor

Un residente de Manacor, a través de las redes sociales, ha convocado para el sábado (19:00 horas) una concentración para protestar contra el confinamiento perimetral de la capital del Llevant, decretado por el Govern el pasado jueves ante la fuerte incidencia de la COVID-19

El organizador de la cita, que se identifica en Facebook como Denise DG, asegura en su muro de Facebook que «no hay justificación para esta abolición a nuestros derechos constitucionales», de ahí que haya decidido convocar a sus vecinos en la Plaça de sa Bassa.

En su alegato, titulado "Cautivero de ciudadanos", Denise DG, añade que se está provocando la «muerte a pequeños comercios, muerte a tiendas de ropa, muerte a la restauración y muerte a miles de puestos de trabajo. Este ayuntamiento, cómplice del gobierno y su mala gestión, no nos está amparando a un estado de bienestar y es un derecho fundamental».

El promotor de la protesta añade que «el comer también es salud. Si no nos dejan trabajar que nos den otras opciones. Una tiranía en un estado democrático, no debería de existir. Necesitamos soluciones, no prohibiciones».