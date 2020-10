Los navegantes se oponen a la limitación del fondeo sobre arena en el Llevant

Las limitaciones al fondeo de embarcaciones sobre fondos de arena que prevé el Plan de Gestión Natura 2000 para la costa del Llevant de Mallorca ha levantado una tormenta de reacciones en el sector náutico. Las principales asociaciones de navegantes de Baleares ya han anunciado que presentarán alegaciones a la normativa, que está en fase de exposición pública, y que consideran «un nuevo ataque al sector».

El citado plan de gestión fija que las embarcaciones de 16 metros de eslora o más solo pueden fondear a una profundidad de 15 metros en algunas calas muy frecuentadas por la navegación recreativa, como Cala Falcó, Cala Virgili, Cala Antena, Na Romaguera, Es Domingos, Cala Murada, S’Algar, Portocolom, Cala Marçal, Cala Brafi, Cala Sa Nau y Cala Mondragó.

Prohíben los chárter

En Cala Mondragó las limitaciones son más estrictas. Solo pueden fondear barcos de hasta 12 metros y se prohíbe hacerlo a los chárter o barcos de alquiler. El presidente de la Asociación de Navegantes Mediterráneo, Biel Dols, considera que «no existen razones técnicas que lo justifiquen; limitar el turismo no es una excusa, porque también se lo están prohibiendo a familias mallorquinas que quieran alquilar un barco, algo cada vez más habitual ante la gran escasez de amarres». Jaime Darder, presidente nacional de la asociación ANAVRE, considera que «estas medidas demuestran un gran desconocimiento de la náutica, que el Govern no sabe regular y lo hace a base de prohibir; y criminaliza a un sector capaz de generar empleo y riqueza, como ya nos culpó con la posidonia, mientras no hacen nada con los emisarios submarinos». Por su parte, el presidente de la Asociació Pesca Recreativa Responsable, Bernadí Alba, lamenta «la visión distorsionada que tiene el Govern del sector del chárter, que ha aguantado esta crisis precisamente gracias a los mallorquines que alquilan para navegar por la Isla».

Desde la Conselleria de Medi Ambient, el director general de Biodiversitat i Territori, Llorenç Mas, defiende que este plan «trata de ordenar los fondeos a nivel paisajístico y de precaución, situando a los barcos más grandes más lejos de la orilla». Sobre la prohibición de chárter en Cala Mondragó apunta que «va en línea con el PORN del parc natural de Mondragó de reducir el exceso de gente, como se ha hecho por tierra».

En cuanto a Portocolom, el plan delimita la zona de refugio preferente entre los dos campos de boyas, donde no existe posidonia.