La nueva formación de centro-derecha ya está presente en 20 municipios de Mallorca

El nuevo partido de centro-derecha que se está forjando en la Part Forana se presentará a las elecciones autonómicas de 2021 bajo la forma de federación de partidos independientes, se llamará Coalició per Mallorca y ya suma unas veinte de fuerzas locales en otros tantos municipios de Mallorca.

Tal y como avanzó Ultima Hora, el objetivo de Coalició per Mallorca es aglutinar bajo sus siglas a los tradicionales partidos independientes de la Isla, así como los que se vayan formando en los siguientes meses a partir de militantes y dirigentes desencantados o críticos con los partidos que actualmente ocupan el espacio político regionalista, liberal y conservador; sin cerrar la puerta a socialdemócratas descontentos con el rumbo actual del PSOE. El objetivo de Coalició per Mallorca es disputar, sobre todo a PP, el dominio electoral en los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes. No obstante, su aterrizaje en municipios de mayor densidad de población como Inca o Manacor está garantizado, mientras que en Calvià (50.000 habitantes) militantes y exafiliados de PP, PI y Cs, junto a ex populares que en 2019 abandonaron el partido de Biel Company para acercarse a Vox, confluyen hacia la creación de una formación local e independiente, que, llegados a las autonómicas de 2021, podrían situarse bajo el paraguas de la mencionada nueva federación de partidos.

Desde la gestora de Coalició per Mallorca recalcan que ésta nace como una federación de partidos políticos de ámbito local ya existentes o en proceso de constitución, y se define como una organización de carácter «municipaliza, insularista, transversal, integradora y de centralidad ideológica y social». Asimismo, aclaran que su voluntad es situarse en el espectro de moderación política y que huye del populismo y autoritarismo de cualquier signo y de la concepción excluyente y divisoria de los nacionalismos.

En cuanto a su finalidad primera, Coalició per Mallorca (que se mira en el espejo de Coalición Canaria) figura el «servir de vehículo a los mallorquines para conseguir una sociedad más justa, solidaria, sostenible, libre, democrática y unitaria, en el seno de una comunidad autónoma con el máximo nivel de autogobierno, siempre dentro el respeto más escrupuloso al marco constitucional español y a la igualdad de derechos de sus ciudadanos», advierten desde la gestora.

El presidente del partido no podrá ser candidato

Según fuentes del grupo de personas que impulsa esta nueva opción política, los estatutos que marcarán el funcionamiento de la federación de partidos independientes que tiene previsto concurrir a las elecciones autonómicas e insulares de 2021 establecerá que, tanto el presidente de la formación, como el secretario general de la misma no podrán ser designados como candidatos a la presidencia de administraciones supramunicipales como el Govern balear o el Consell de Mallorca.