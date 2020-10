El Consell de Mallorca sustituirá más de 30 kilómetros de barreras metálicas por madera en carreteras de la Serra

Mobilitat i Infraestructures substituirà més de 31 km de barrera metàl·lica per mixta de fusta a les carreteres de la serra de Tramuntana

El projecte també preveu instal·lar barreres de fusta a 5,5 km on no hi havia cap protecció

