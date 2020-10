El promotor del ‘Barcarès Beach Club’ de Alcúdia renuncia por la presión pública

La entidad Barcarès Beach Club S.L. renuncia a su proyecto de reconvertir el nido de ametralladoras del Corral de Bennàssar (en la zona residencial de Es Barcarès de Alcúdia) en un restaurante con 20 mesas y 80 sillas. También a la construcción de una plataforma de madera con 60 hamacas, 30 sombrillas y un pantalán flotante. Así se lo comunicó este miércoles formalmente a Costas un representante de la promotora.

Según el promotor, el proyecto se remonta al 8 de marzo del año 2013, fecha en la que se iniciaron los trámites en Costas. La Delegaciuón de Costas notificó una serie de alegaciones que se resolvieron en junio de ese mismo año. Aunque el proyecto salió a exposición pública en abril de 2019, la promotora asegura en su escrito registrado ayer que ha sabido «por la prensa de la vigencia de la solicitud realizada en su día» así como «de la alarma social suscitada entre la comunidad vecinal del área donde se ubica».

Archivo del expediente

Además, los asesores técnicos de la promotora contactaron el martes con el Ajuntament d’Alcúdia que les confirmó su «oposición pública al proyecto», cuestión que, junto con el rechazo social, les llevó a solicitar ayer mismo formalmente a Costas la renuncia a la concesión y el archivo del expediente.

El regidor de Urbanismo de Alcúdia, Joaquín Cantalapiedra, que este martes había pedido disculpas públicamente por no haber alegado a tiempo cuando salió a exposición pública el proyecto en abril de 2019, mostró ayer su alegría por el archivo del Beach Club al que vecinos, surfistas y los miembros del Consistorio se oponen «por su impacto paisajístico y patrimonial».

«Los errores están y hay que reconocerlos, pero hoy es un día de satisfacción y quiero agradecer, no solo a los compañeros del gobierno (PSOE, PI, GxA), sino también a la oposición que –salvo por Podem, que ha intentado sacar rédito político– hayan remado en la misma dirección con el objetivo de pararlo y buscar una solución rápida», dijo ayer Cantalapiedra. Agradece así expresamente el apoyo de PP, Cs, UxA y Vox.

El regidor compareció este miércoles junto a la alcaldesa Bàrbara Rebassa en el nido de ametralladora de Es Barcarès para confirmar formalmente el archivo del proyecto.

Para Cantalapiedra este no es el final del camino. «Trabajaremos para no volver a repetir el error de pasar por alto una notificación en el registro y lucharemos para proteger ambiental y patrimonialmente esta zona tan especial de Alcúdia para que algo así no pueda volver a ocurrir», dijo. La alcaldesa Bàrbara Rebassa avanzó que el Ajuntament ya ha presentado un escrito a la consellera Isabel Castro y al secretario autonómico de Memòria Democràtica, Jesús Jurado, para proteger todos los nidos de ametralladora de Alcúdia.