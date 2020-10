Los pueblos quieren reservar un 20 % de las nuevas plazas de policías locales a militares

Los pueblos de Mallorca estudian reservar el 20 % de las nuevas plazas de policía que saquen a concurso para policías militares lo que les permitiría liberar policías civiles para cubrir las carencias de los pueblos más pequeños, que se han ido quedando sin ningún agente en sus calles.

El problema de base es que la demanda de policías locales es mucho mayor que la oferta actual de policías civiles. No hay agentes para todos y las condiciones laborales más atractivas que se dan en Palma (sueldos más altos y mejores turnos) hacen que tras superar el periodo de formación en los pueblos pequeños muchos agentes se marchen a Ciutat en cuanto ven la oportunidad.

La carencia de policías locales no es nueva, pero las dificultades derivadas de la Ley Montoro (que impide el incremento de plantillas a los municipios), la negativa del Govern a crear un bolsín de interinos y las nuevas demandas de vigilancia derivadas de la pandemia, pasan factura a los ayuntamientos, especialmente en la Part Forana.

El alcalde de Banyalbufar, Mateu Ferrà, ha enviado una carta a la Delegación del Gobierno advirtiéndole de que no se responsabiliza de vigilar el cumplimiento de las restricciones sanitarias por la pandemia. «Llevamos meses sin ningún policía local, tenemos la plaza convocada y queda desierta. Si hay que vigilar, que la Delegación de Gobierno mande medios», dice Ferrà.

«Desesperados»

El caso de Estellencs, es muy ilustrativo. Su alcalde Bartomeu Jover explica que «hemos estado unos cuatro años sin policía y en verano conseguimos cubrir la plaza, pero en dos semanas se fue a otro pueblo».

«Antes a veces venían el policía de Esporles o el de Banyalbufar a echarnos una mano pero ahora ellos también están fatal. No puede ser que el Govern no saque plazas y que Palma nos ‘robe’ a los agentes», añade. Ferrà dice que la situación es «desesperada». «Yo ya he tirado la toalla», sentencia.

Costitx ha sido el último en quedarse sin policía en la calle. Llevan casi dos meses con la plaza vacante. El alcalde, Toni Salas es además el presidente de la Federació de Municipis de les Illes Balears (FELIB) que lleva meses reivindicando al Govern que dé una salida a la crisis.

La FELIB está realizando una radiografía exhaustiva de las policías locales pueblo a pueblo (número total de plazas, plazas cubierta, plazas vacantes y plazas en segunda actividad). Pide a Interior que siga la llamada ‘vía valenciana’ para formar nuevos agentes y convocar un bolsín de interinos del que se puedan nutrir los pueblos. La idea la puso sobre la mesa el alcalde de Andratx, Joan Manera.

«A raíz de una sentencia de noviembre de 2019 que habilita que un funcionario interino pueda ejercer de agente de la autoridad, el gobierno valenciano volvió a formar policías para optar a las oposiciones y convocó un bolsín de interinos», explica Salas. «Los pueblos nos comprometeríamos al contratar a un interino a sacar la plaza a oposición en ‘x’ años», añade.

A la espera de que Interior ofrezca una solución definitiva los alcaldes estudian acogerse a un convenio firmado con el Ministerio de Defensa hace años en virtud del cual el 20 % de las nuevas plazas convocadas en los municipios pueden reservarse para policías militares que no computan para la llamada Ley Montoro. «No es la solución pero sí un plus para aliviar», dice.