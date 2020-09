Agricultura pagará a los productores de Oli de Mallorca para evitar el desplome de precios

Tras meses de incertidumbre parece que los productores de aceite de oliva con Denominación de Origen Oli de Mallorca podrán evitar una caída generalizada de precios y las consecuentes pérdidas económicas para el sector, muy tocado por la crisis derivada de la pandemia. La Conselleria de Agricultura ha anunciado que subvencionará la desclasificación del aceite D.O. para que se pueda comercializar por otras vías. En total, el Fogaiba inyectará una partida de 100.000 euros destinada a la compra de 50.000 litros de aceite Oli de Mallorca, la cantidad que se estima que los productores tienen actualmente en stock sin poder vender.

La poca actividad del sector turístico y restauración durante estos meses ha pasado factura a los productores de aceite de oliva que no han podido comercializar su producto por el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). El pasado mes de junio el presidente de la Cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller, Miquel Gual, ya alertaba que el excedente llegaba al 50 % de la producción anual. Ante esta situación, la Conselleria de Agricultura ha optado por abonar dos euros por cada litro de aceite de oliva que se venda desclasificado, es decir, que no sea bajo la marca D.O.

Serán los propios productores los que deberán encontrar los nuevos canales de comercialización bien sea a través de embotelladoras de aceite propias de la Isla o de fuera. El presidente del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca, Joan Mayol, apuntaba a este periódico que esta es una medida que «entristece» al sector y ya que supone no poder vender el aceite de calidad bajo el sello D.O. Pese a ello, apoyan la medida de la Conselleria de Agricultura ya que así las pérdidas para los productores no serán tan elevadas. «Debemos tener en cuenta que los costes de producción en la Isla son más elevado que en la Península, por lo que una ayuda pública de dos euros supondrá poder esquivar tantas pérdidas. Nos resignamos a esta opción», destaca Mayol quien recuerda que en muchos establecimientos y grandes superficies actualmente se vende aceite de oliva virgen extra «por debajo de los costes de producción».

Por otra parte, otros productores señalan que la medida evitará al menos el desplome de precios, ya que las pocas empresas envasadoras y distribuidoras de aceite que hay en la Isla deben recurrir cada año a la compra de aceite de la Península, porque el que se produce en la Isla (sin sello de denominación de origen) no es suficiente. «Si se desclasifica el Oli de Mallorca, lo más normal será que se venda a estas empresas», señalan.

Cabe destacar que, a diferencia de los bodegueros, los productores de aceite Oli de Mallorca tenían una urgencia en poder comercializar sus stocks. En breve se inicia la nueva campaña de recolección de aceituna para producir el aceite de este año.