Miquel Montoro demanda por «intromisión ilegítima» al escritor Sebastià Bennasar

La familia del joven youtuber Miquel Montoro ha presentado una demanda contra el escritor Sebastià Bennasar y sus editores por «intromisión ilegítima al derecho de imagen» por la publicación del libro Miquel Montoro: El símbol d’una revolució vital?, publicado por Milenio y Pagés Editors, uno en catalán y otro en castellano, y que está a la venta por 14 euros.

El abogado de la familia Montoro, Daniel Fiol, señala que «se ha actuado de mala fe. Se ha utilizado el nombre y la imagen de Miquel. Entendemos que existe la libertad de creación, pero hay ciertos límites. Cuando se usa la imagen con fines comerciales este derecho tiene que ceder ante el derecho a la propia imagen». Y añade que «hablamos de un menor».

En la demanda, los padres de Miquel indican que se encuentran legitimados para «promover la defensa del derecho fundamental a la propia imagen de su hijo (menor de edad) ante la intromisión ilegítima de los demandados al reproducir, publicar y utilizar su imagen y nombre al publicar los libros, sin mediar la debida autorización (consentimiento), con fines comerciales y publicitarios».

El escritor Sebastià Bennasar con el libro de la controversia.

Fiol añade que el único contacto de Bennasar con Montoro «fue para hacerle doce preguntas para completar un libro que escribía sobre la agricultura». La sorpresa de la familia fue descubrir el nombre y un dibujo de Miquel incluso en la portada. «Se han sentido utilizados», señala Fiol.

Tras la presentación de la demanda en un juzgado de Manacor, Fiol indica que la familia Montoro «en ningún momento busca un beneficio económico. Su malestar es únicamente por la utilización de la imagen del joven sin ningún tipo de consentimiento. «En el libro existen más de cien referencias sobre Miquel, además se utiliza su imagen y nombre en la portada para atraer al lector», señalan los demandantes. Tanto la familia Montoro como el escritor palmesano no han querido hacer declaraciones. Los padres de Montoro nos remitieron a su abogado y Bennasar se limitó a señalar que «aún no me han comunicado la demanda de manera personal. Conozco la situación a través de la editorial».

Reconocidos

Sebastià Bennasar (Palma 1976) es un periodista y escritor reconocido, actualmente afincado en Barcelona. Ha publicado numerosos libros de narrativa breve y novela, así como once títulos de novela negra, su gran especialidad. No en vano ha impulsado y dirigido festivales literarios de este género. Colabora con diferentes editoriales y dirige las colecciones de novela negra Lo Marraco Negre de Pagés Editor y Marrajo de la editorial Milenio.

Miquel Montoro (Sant Llorenç, 2006) es youtuber e instagramer conocido por sus comentarios y vídeos referentes al mundo de la agricultura. Saltó a la ‘fama’ con un vídeo sobre las naranjas que cuenta con más de dos millones de visualizaciones.