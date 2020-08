Reticencias en s'Arenal ante la práctica de pruebas PCR en un colegio público

Algunas familias con hijos en edad escolar cursando sus estudios en el CEIP s'Algar de s'Arenal de Llucmajor están alarmados, e incluso manifiestan que no llevarán a los pequeños a las aulas, cuando según lo previsto regrese la actividad en los centros educativos de Baleares el día 10 de septiembre. El motivo, según denuncian, es la práctica de pruebas PCR en las instalaciones del centro a falta de veinte días para la vuelta al cole.

Si la incertidumbre es generalizada en muchas familias baleares, que encaran el inicio del nuevo curso académico sin saber muy bien cómo arrancara el mismo, por la situación del coronavirus en Baleares, en pleno auge de contagios y las medidas que su evolución determina, en el caso de las familias denunciantes se le añade una especie de psicosis generada por el trasiego de posibles portadores del virus por la escuela.

«Es algo increíble que no haya otro lugar para hacer estas pruebas. Es una vergüenza. Yo como madre no voy a llevar a mi hija al colegio», incidía una de las progenitoras preocupadas por la situación, a apenas dos semanas de que los niños vuelvan a ocupar las aulas.

La insumisión de algunos padres, que muestran reservas al regreso de sus hijos a la educación presencial, no es nueva, aunque hasta ahora no se había expresado por una supuesta amenaza tangible como pudiera ser esta. Sin embargo, no hay motivos para la preocupación.

Fuentes sanitarias consultadas por este periódico indican que la celebración de las pruebas de diagnóstico de la COVID se llevan a cabo en diferentes zonas de uso público, en Baleares así como en el resto de territorios, dependiendo de las necesidades del momento. Siempre se realizan bajo estrictas medidas de control y seguridad. En este sentido, parece indicado hacer un llamamiento a la calma, y explicar a las familias que no existe un riesgo fundado de contacto con el virus en el colegio público de s'Arenal.