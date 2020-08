El Ajuntament se abre a buscar una nueva ubicación para la ITV de Peguera

Peguera se resiste a albergar la estación móvil de la ITV. El Ajuntament de Calvià estudiará las alternativas que los vecinos les hagan llegar y está abierto a cambios en su emplazamiento, lo que implicaría renegociar el convenio firmado el pasado viernes con el Consell. «Si encontramos entre todos una ubicación diferenciada, el Consistorio no tiene ningún problema», comentó ayer en Ràdio Calvià el alcalde, Alfonso Rodríguez Badal.

En un tono cordial, vecinos de Peguera y Cala Fornells se reunieron este lunes con el teniente de alcalde de Urbanismo, Marc López, y con técnicos del área para mostrar su rechazo frente a la construcción de la estación móvil de la ITV en las inmediaciones de una zona residencial. Ahora serán ellos quienes propongan al Consistorio un nuevo emplazamiento. «No es nuestro trabajo», dicen, pero lo realizarán «para evitar que haya sonidos de claxon a las 6 de la mañana en el vecindario». Su propuesta: el polígono de Son Bugadelles.

Por el momento, el Ajuntament descarta la zona industrial del municipio de Ponent al alegar que no hay allí ningún solar público que reúna las características necesarias. Los vecinos, en cambio, ya han contactado con algunos propietarios de parcelas privadas dispuestos a alquilarlas de forma temporal. «No hay voluntad de molestar», comentó el primer edil. Pese a señalar que debe primar «el interés general», admite no haber calibrado bien la reacción de los habitantes de la localidad: «en su momento no pensamos que molestase a nadie». Sus argumentos no han convencido a los vecinos de Peguera y Cala Fornells, quienes agradecen la predisposición del Consistorio por dialogar y negociar una ubicación diferente. Recalcan además que huyen del conflicto político en pro de una reivindicación vecinal unánime. La polémica nació el pasado jueves al hacerse público el proyecto de construcción inmediata de una estación móvil de la ITV en Peguera, prevista para funcionar durante diez meses con el objetivo de aligerar las listas de espera que sufren las otras cuatro plantas de la isla.

En paralelo, los vecinos han abierto otro frente amistoso en el que invitan al Ajuntament a revisar su decisión desde el punto de vista jurídico. Según defienden, el carácter provisional de la estación de ITV podría imposibilitar el cambio de uso a industrial del solar en cuestión en base al Plan General de Ordenación Urbana.