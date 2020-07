El Govern replanteará la movilidad dentro del parque natural de es Trenc

Tres años después de la aprobación de la ley de declaración del parque natural de es Trenc-Salobrar, el Govern replanteará la movilidad en el interior de la zona. Y lo hará a través de una enmienda a la mencionada ley, presentada por PSOE, Podemos y Més en el Parlament.

Los partidos del pacto solicitan que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque incluya un apartado específico sobre la movilidad dentro del parque, a partir de un estudio y valoración de la situación actual de los aparcamientos existentes, tanto de titularidad pública como privada. A partir del resultado de este estudio, el Govern, a través del PORN, podrá modificar las zonas y condiciones de los aparcamientos.

El parking de ses Covetes a medio llenar en pleno mes de julio.

Por otra parte, la enmienda plantea otra modificación de la ley para que el acceso y salida de los aparcamientos situados en el interior del parque sean gratuitos si no se hace uso del servicio de estacionamiento. Esto ya ocurre en el parking de ses Covetes, pero no en el de es Trenc, al que se accede por el camino de sa Salinera. En el primero, de titularidad pública, el aparcamiento está regulado por máquinas ORA, mientras que en el segundo, privado, hay que abonar el importe en una garita a la entrada, sin posibilidad de no hacerlo si se decide finalmente no hacer uso del servicio de aparcamiento. Asimismo, las modificaciones de las zonas y condiciones de los aparcamientos podrían afectar también a este último, en la medida en que podría recuperarse la idea de abrir un nuevo vial hasta la carretera de la Colònia de Sant Jordi para conseguir una vía de entrada y otra de salida al parking y descongestionar así el camino de sa Salinera, actualmente de doble sentido.