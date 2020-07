El dictador Francisco Franco pierde el título de Hijo Adoptivo de Mancor de la Vall

El dictador Francisco Franco perdió definitivamente wste miércoles el título de Hijo Adoptivo de Mancor de la Vall que el Ajuntament le había concedido el 21 de septiembre de 1936. El acuerdo se aprobó con los votos a favor de los regidores de Més (en el gobierno) y los concejales del PP (en la oposición).

Fue el actual alcalde de Mancor, Guillem Villalonga, quien buceó en el archivo municipal hasta dar con el acta de pleno que confirmó la sospecha de que Mancor estaba entre la lista de municipios de Baleares que concedió al generalísimo la mayor distinción que puede darse a una persona no nacida en el pueblo. «A raíz de la misma decisión que tomo el Ajuntament de Deià el mes pasado, el alcalde Lluís Apesteguía me dijo que era un acuerdo que bastantes municipios habían tomado en el 36 así que busqué el libro de las actas de pleno del 36 y encontré el acuerdo. Yo no lo sabía. Si alguno lo sabía en el municipio no nos lo dijo», explicó el alcalde .

Llei de Memòria

Con el acuerdo de revocación aprobado este jueves el Ajuntament da cumplimiento a la Llei de Memòria Democràtica de Baleares aprobada en 2018 que en su artículo 26 dice que «las administraciones públicas de las Illes Balears procederán, en el plazo de un año a partir de la publicación de esta ley, a revisar e invalidar todas las distinciones, los nombramientos, los títulos y los honores institucionales y otras formas de reconocimiento de personas que participaron en el bando golpista o activamente en la represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista».