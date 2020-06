Abre el primer hotel del Port Sóller con turistas mallorquines, franceses y alemanes

El hotel Los Geranios del Port de Sóller ha sido el primero de la Asociación Hotelera local que ha abierto sus puertas tras el estado de alarma. El sábado al mediodía llegaron los primeros clientes.

Los primeros fueron, precisamente, la mallorquina Margarita Carbonell con su pareja. Es la primera vez que se alojan en un hotel del Port, aunque por supuesto conocen el pueblo. Igual que otros visitantes «para esta primera salida después del estado de alarma buscábamos un lugar tranquilo y con un entorno agradable, para desconectar», explicó Carbonell. El plan es tan sencillo como «ir a la playa y pasear», aunque admiten que en circunstancias diferentes quizás hubieran optado por salir de la Isla.

También llegaron para pasar unos días Gabriele von Döllen y Tamara Deutschländer de Alemania. En su caso tenían planeado ir a un hotel de otra zona de Mallorca que finalmente no ha abierto por lo que optaron por el Port de Sóller, que no conocían. La playa y el descanso durante su estancia también son prioridades para estas dos amigas. Por su parte Jonathan Grassmel y Matthias Nagel, amigos y residentes en Berlín, se decidieron a viajar al ver que el Port de Sóller era uno de los pocos destinos donde había hoteles abiertos y oferta complementaria. En su caso, la elección estuvo condicionada por la pandemia y porque «hay poca gente ya que en una situación normal quizás no hubiéramos venido de vacaciones», afirman.

Finalmente, los franceses Jacques Vincent Scotto y Marie Claude Lapeyronie, procedentes de París, también están entre estos primeros turistas de la nueva normalidad turística en el Valle. Ya habían estado en Sant Elm anteriormente y el paisaje y la ausencia de turismo de masas ha tumbado la balanza de su elección para estas vacaciones que decidieron «en el último minuto».

Todos ellos han declarado haber tenido sensación de «mucha seguridad» durante los trayectos. Se da la circunstancia que el hotel los Geranios también fue el último en cerrar cuando se declaró el estado de alarma en Marzo.