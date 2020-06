Martí Àngel Torres, alcalde de Santa Margalida: «He aplicado el sentido común y la coherencia en todas las decisiones tomadas»

Martí Àngel Torres (PP) entregará este jueves la vara de Alcalde a Joan Monjo (Convergència) en virtud al acuerdo electoral firmado en junio de 2019.

¿Qué balance hace de este año en la Alcaldía? ¿Qué diferencias ha encontrado con respecto a su anterior singladura en 2015?

—En términos generales el balance de este año al frente de la Alcaldía es positivo. Dejando de lado los últimos tres meses desde la declaración del estado de alarma, el resto ha transcurrido sin sobresaltos, iniciando y dando fin a proyectos importantes, gestionando el día a día y atendiendo a la ciudadanía. La mayor diferencia ha sido gestionar la crisis sanitaria.

¿Cómo definiría este año de pacto de gobierno?

—Como un año en el que he intentado estar al frente del equipo de gobierno empleándome al máximo y aplicando la coherencia y el sentido común en todas las decisiones que he tomado. Por lo que se refiere a la gestión, hemos continuado con un proyecto global para el municipio iniciado ya en los últimos cuatro años, en el que han tenido cabida inversiones contempladas en el Plan Director Sectorial de Turismo en Can Picafort y proyectos relacionados con la sostenibilidad y la eficiencia energética en los tres núcleos de población.

¿Se deja algún asunto en el tintero que no le ha dado tiempo a hacer realidad en este año como alcalde?

—Doce meses no es mucho tiempo. Esto, añadido a la crisis sanitaria, nos deja entrever que el plazo para iniciar, desarrollar y finalizar nuevos proyectos se ha visto reducido considerablemente. Estoy satisfecho porque se ha llevado a cabo la segunda fase de la remodelación del Passeig Colón, hemos continuado con las inversiones sostenibles, se ha cambiado el césped de los dos campos de fútbol del municipio,... Todo ello al tiempo que se gestionaba el día a día y se atendían las urgencias e imprevistos habituales de un municipio.