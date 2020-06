«Nos ilusiona haber incorporado la Educación Primaria en el Rafa Nadal International School»

Tras cuatro años impartiendo Educación Secundaria, el colegio internacional ubicado en la Rafa Nadal Academy by Movistar ha abierto sus puertas a la Educación Primaria. Entrevistamos a Alexander Marcos, que afronta su año más complicado como Director del colegio.

— Está siendo un año complicado, ¿cómo ha vivido el Rafa Nadal International School estos meses tan difíciles?

— Nunca había vivido una experiencia tan complicada, pero he de reconocer que en ciertos aspectos ha sido muy enriquecedora. Antes de cerrar las clases presenciales ya pusimos en marcha un plan para transformarnos en un colegio 100% online con el objetivo de seguir consiguiendo la misma calidad de educación para nuestros alumnos, aunque esto fuese a distancia. Y la verdad es que todo el esfuerzo ha merecido la pena.

— La apertura del colegio se hizo en 2016 solo con Educación Secundaria. ¿Qué ha supuesto incluir también Educación Primaria?

— Ha sido muy gratificante ver la respuesta tan positiva de la comunidad y lo bien que han encajado los alumnos de primaria en el colegio. ¡Reconozco que los más pequeños han dado una alegría adicional a las instalaciones! En este primer año de funcionamiento hemos crecido muchísimo, pero ante todo hemos querido ser fieles a nuestros valores para no perder la calidad educativa. Por eso, el crecimiento del colegio siempre será sostenido.

El colegio ya incluye Educación Primaria.

— ¿Qué tal han respondido los más pequeños a la educación online?

— Yo tengo 3 hijas de 3, 8 y 11 años y conozco perfectamente las dificultades de adaptación de los niños a un curso a distancia y esta experiencia me ha ayudado a comprender las necesidades de las familias y el importante rol de los padres. En este sentido, creo que los alumnos, padres y profesores nos han dado una lección de vida adaptándose de manera excepcional a una situación tan compleja.

— A pesar del pensamiento de mucha gente que cree que es un colegio solo para tenistas, ustedes insisten mucho en que está abierto para todos los jóvenes de Mallorca. ¿Podría explicarlo?

— Rafa siempre quiso montar una academia de tenis en Manacor, pero el proyecto desde siempre incluyó la creación de un centro educativo con unas instalaciones de primer nivel de las que se pudiera beneficiar toda comunidad residente en Mallorca, no solo los tenistas internacionales. De hecho, en estos momentos tenemos más de 130 alumnos que no son tenistas y que vienen al colegio en horario de 8:30 a 16:00 buscando la excelencia formativa que ofrecemos. El año pasado se graduaron 28 alumnos y, si bien algunos jóvenes tenistas decidieron ir a Universidades de EEUU becados para seguir combinando deporte y estudio, otros muchos estudiantes no tenistas consiguieron becas para estudiar en algunas de las mejores universidades de Europa.

Discurso de Rafael Nadal en la graduación del año pasado.

— Durante las primeras semanas de confinamiento pudimos ver un mensaje de ánimo del propio Rafa Nadal a los alumnos y profesores. ¿Qué supone tener a Rafa de referente en una institución educativa?

— Es muy admirable tener como referente a alguien que, no solo representa muchos valores, sino que además los vive en su día a día. Rafa es todo un ejemplo para los estudiantes, las familias, los profesores y para toda la comunidad educativa.