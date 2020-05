El alcalde Simarro ordena retirar el desmentido sobre la noticia de la cruz de los Caídos

«Como jefe del equipo de gobierno he dado instrucciones para que retiren las publicaciones; reconozco que la rectificación que hicimos no fue la acertada y pido disculpas». Con estas palabras el alcalde de Sóller, Carlos Simarro, confirmó este domingo tarde a este periódico que ordena retirar de las redes sociales el post que publicó el sábado el Ajuntament para desmentir «categóricamente» una información de Ultima Hora y del semanario Sóller sobre la intención del Ajuntament de recolocar la cruz en el monumento de los Caídos. Simarro también ha hecho retirar el comunicado del PP de Sóller que él preside.

El alcalde asegura que «el escrito no ha sido el más afortunado y pido disculpas al Grupo Serra porque sin ninguna duda les tengo un aprecio especial y no tengo ningún motivo para pensar que (las informaciones) no son correctas ni que no dicen la verdad. En general no tengo nada que decir».

Pese a ello, el alcalde mantiene que las declaraciones que el regidor Juan Ruiz realizó fueron «privadas», cuando en realidad la redactora formuló una pregunta concreta a un miembro del equipo de gobierno y que este respondió en plural sobre su intención de recuperar la cruz en el monumento. Ahora Simarro asegura que este tema no está sobre la mesa. «En todo caso, no es el regidor responsable de este tema y no debe crucificarse a Juan Ruiz, es un magnífico regidor. En todo caso, no lo tenemos sobre la mesa, en un futuro no se lo que haremos».

El alcalde confirma también que se ha solicitado un informe a raíz de la petición del Sant Sudari de recuperar la cruz, tal y como publicó este periódico.