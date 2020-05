«El alquiler vacacional ofrece lo que un hotel no puede»

Antoni Barceló (Felanitx, 1976) forma parte de Habtur y de la red de networking BNI. Considera que la vivienda turística saldrá antes de la crisis

Usted es de los que piensa que el alquiler vacacional se recuperará antes que la ocupación hotelera. ¿En qué se basa? De darse este factor, ¿podría recrudecer aún más las relaciones con el sector hotelero?

— Sí, creo que se recuperará antes por dos motivos: uno, de seguridad, ya que la mayoría de viviendas vacacionales son casas aisladas y no tienen contacto con otros clientes; y el otro, económico, ya que es más fácil poner en funcionamiento una casa vacacional que un hotel. No obstante, parece que las presiones de los hoteleros al Govern han funcionado, prohibiendo el alquiler vacacional en unifamiliares en Palma, al mismo tiempo que han permitido ampliar hoteles. La mayoría de clientes de una casa vacacional no irían a un hotel, es un cliente diferente que busca la tranquilidad y el entorno rural que los hoteles no pueden ofrecer.

¿La ‘nueva normalidad’ de Sánchez puede desembocar en un nuevo modelo turístico que, por otra parte, no condene a miles de mallorquines al paro?

— Nueva normalidad es una palabra que no me gusta nada, una situación si es nueva no es normal, viene un año muy duro para casi todo el mundo, las empresas turísticas vamos a tener un descenso muy grande de ingresos y un mayor gasto por las medidas extra que se deberán tomar. Esto arrastrará al resto de sectores. Nos espera un invierno muy duro. El turismo de grandes complejos turísticos y cruceros tardará más en recuperarse, en las próximas temporadas habrá que apostar por el turismo vacacional, los agroturismos y los pequeños hoteles. La gente evitará las lugares con muchas aglomeraciones de personas, por tanto me parece totalmente equivocada la decisión del Govern al ampliar un 15 por ciento la superficie de los hoteles.

Con un nuevo modelo o con el de siempre, sin aviones, no hay turistas. De ningún tipo. ¿Tienen alguna información sobre cuándo, cómo y de qué manera se restablecerá el tráfico aéreo?

— Aún no hay nada oficial, pero parece que a finales de junio podrían empezar a llegar los primeros turistas internacionales.

Le he leído que verse abocados a trabajar este año principalmente con clientes de la Península es un «error» y qué hay que abrir un corredor sanitario con Alemania. Explíquese.

— Como todos sabemos España junto a Italia son los dos países de Europa con mayor incidencia de coronavirus, especialmente Madrid y Cataluña que son nuestros principales mercados nacionales. Alemania es el país europeo que más test ha realizado y ha tenido una tasa de incidencia mucho menor, similar a la de Balears. Por eso creemos que lo mejor es ir abrir corredores aéreos seguros entre las regiones de Europa en las que el virus ha tenido baja incidencia.

¿Dicen que se siguen manteniendo las reservas de alquiler vacacional a partir de finales de junio. ¿Con qué margen pueden darse cancelaciones (horas, días, semanas) sin penalización? ¿Les consta que estas reservas tengan ya aparejado un pasaje de avión hasta Son Sant Joan?

— Todo dependerá de la situación en la que nos encontremos, si no hay fuerza mayor como ahora con el estado de alarma no hay cancelación gratuita. Si las restricciones de movimientos continuaran nos veríamos obligados a cancelar sin penalización las reservas afectadas, aunque una parte de las reservas canceladas hemos podido salvarlas ofreciendo un cambio de fechas. Y en cuanto a los billetes de avión, sí tenemos clientes con vuelos confirmados para el 3 y 4 de Julio.

¿Existen sospechas de que la coyuntura actual pueda extremar las inspecciones de Turismo al alquiler vacacional? ¿Y de una posible o creciente oposición social a esta oferta turística?

— Creo que tiene se tiene que seguir luchando contra la oferta ilegal, la gran mayoría de empresas tenemos toda la oferta completamente legal y cumplimos con todas las normas de calidad y seguridad. Al contrario, el turismo vacacional puede salvar muchos puestos de trabajo en el sector de la restauración y comercio.

El turismo residente, ¿es una opción o simplemente algo residual?

— Es la única opción que tenemos para los meses de mayo y junio, pero desgraciadamente, hay que reconocerlo, la demanda es baja.