Tumi Bestard pone su granito de arena en el confinamiento

Tumi Bestard, ex agente consular de Estados Unidos, que recientemente publicó Memorias de un viejo cónsul, en el que cuenta su vida al servicio del Gobierno estadounidense durante más de cincuenta años, sobreviviendo a números presidentes, tantos como que comenzó durante el mandato de Kennedy y terminó iniciado el de Obama, ha puesto su granito de arena en tiempos de confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Se trata de «un libro, por cierto, que en estos días en que el COVID-19 nos obliga a estar en casa, lo está leyendo mucha gente», nos dijo.

Este domingo, Tumi Bestard, poco después de la puesta del sol, se subió a la terraza de su casa, desde la que se divisa Calvià, y sin acompañamiento de ningún tipo se puso a cantar Strangers in the night, canción compuesta por Bert Kaempfert y que inmortalizó Frank Sinatra.

¿Por qué eligió esta canción, que también sonó la noche en que presentó su libro?, le preguntamos. «La de esta canción es una de las muchas anécdotas que cuenta en mi libro. Estando en Nueva York, unos amigos, los Fatt, que solían pasar las vacaciones en Mallorca, me invitaron a un cóctel en su casa. A él también asistió Frank Sinatra, al que me presentaron. En el rato que hablamos me preguntó si conocía Strangers in the night y yo le dije que sí. El se puso a cantarla y me invitó a que le acompañara y… Pues que la cantamos juntos. Por eso es mi canción preferida. Y por eso la quise cantar anoche».