La venta directa en lonja alivia a la flota pesquera de Alcúdia doblemente castigada

Desde que estallara la crisis sanitaria del coronavirus la flota pesquera se ha visto doblemente castigada, primero por la caída de un 15 % de las venta en la lonja de Palma y segundo, por la mala mar, que ha provocado que esta semana solo una barca de la cofradía de Alcúdia faenara el martes y 14 embarcaciones el jueves. Pese a las dificultades, la Cofradía de Pescadores de Alcúdia, Can Picafort y la Colonia de Sant Pere ha decidido mantener abierto al público su tradicional puesto de venta directa en la lonja de Alcúdia, adaptando sus horarios a la nueva situación.

Allí, si el tiempo no lo impide, los alcudiencs podrán comprar el próximo lunes de 17.30 a 18.45 horas sepia, gambas, sorells, salmonetes raya, calamar, cabracho, morralla... Así lo explican fuentes de la cofradía local que destacan la importancia que tiene la venta directa para compensar la caída de ventas a proveedores (principalmente suministradores de hoteles, bares y restaurantes) en la lonja de Ciutat. Cabe recordar que para compensar la caída de la demanda los pescadores profesionales de Baleares han establecido dos turnos para que las cofradías faenen en días alternos. Así, la próxima semana los pescadores de Alcúdia tienen permitido faenar el lunes, el miércoles y el viernes. Las previsiones parra el lunes, no obstante, no son buenas.

Nuevos horarios

Fuentes de la Cofradía de Pescadores de Alcúdia explicaron este viernes que el Ajuntament contribuirá a favorecer la venta directa de pescado fresco informando a los vecinos sobre los horarios y disponibilidad del producto a través de su web y de redes sociales.