DJ Andriu pincha ‘on–line’ para animar a Llucmajor

La música tiene efectos sanadores y Deejay Andriu no quiere que esto del confinamiento nos quite las ganas de seguir bailando. Así que te invita a que el ‘tardeo’ de este sábado lo bailes con él, pero en tu casa. Disc jockey de fama intergeneracional, Andriu es toda una referencia en la Part Forana y esa popularidad otorga un plus de compromiso. Sobre todo, en tiempos difíciles.

Andriu lo sabe y lo asume encantado. Así, cuando el domingo la declaración del estado de alarma era ya una realidad y las redes sociales abrían las puertas al pánico, en su muro de Facebook le encontramos a sentado en el estudio de su casa, el de Total 90’s Radio, con un live en marcha, invitando a conservar la calma y a disfrutar de su música. Yo lo enganché mientras, como de manera premonitoria, sonaban los primeros acordes de Absolute beginners (completos principiantes). El tema de Bowie, además de una revelación, fue un chute de buen rollo en un tarde de domingo más jodida de lo habitual.

Todo, mientras vía chat se sumaban decenas y decenas de seguidores a los que Andriu daba la bienvenida y todos ellos se insuflaban ánimos entre sí. Fue tal el éxito y el momentazo, que durante esta semana ha repetido sesiones a través de Facebook Live. Si el domingo el protagonista fue el pop rock, el martes fue la música guateque y el jueves, el Día del Padre, las canciones, muy sixties, dedicadas a nuestro progenitores.

La popularidad de estas sesiones ha ido in crescendo y, ante las demandas del personal, este sábado Andriu invita, a cada uno desde su casa, a un ‘tardeo’ que arrancará en Facebook Live a las cuatro de la tarde y se prolongará hasta las ocho de la noche. «La respuesta de estos días ha sido brutal. Ha servido para poner en contacto a amigos de todas partes. Saber que hay parejas y sus hijos bailando con tus canciones en sus casas en una situación tan difícil es fantástico. Cuando me han pedido que monte otro guateque para esta tarde, no he podido resistirme. Se lo debo», asegura Deejay Andriu. Ah, y no pondrá reguetón. «Lo siento, pero no», sentencia entre risas.