El Ajuntament de Pollença pide disculpas por contratar un 'espectáculo erótico' para el carnaval

El carnaval del Port de Pollença sigue dando que hablar, debido al 'espectáculo erótico' que contrató el Ajuntament. El delegado municipal del Port de Pollença, Andrés Nevado, ha pedido disculpas por lo sucedido y ha argumentado que desconocían que la animación incluía este tipo de actuación.

«Para la celebración de dicha festividad se contrató a un conjunto de personas relacionadas con el mundo de la música (espeficamente DJs) entre los cuales había una empresa que ofrecía música y animación, dónde no había ninguna especificación más. En ningún momento pensamos que dicha animación consistiría en el tipo de espectáculo que presenciamos posteriormente y, con el que no estamos para nada de acuerdo. Con ello no queremos eludir nuestra responsabilidad pues entendemos que deberíamos habernos asegurado de qué tipo de 'animación' se trataba, evitando así este terrible episodio. Sin embargo, nos gustaría que quedara claro que no ha sido una contratación explícita de un espectáculo erótico», ha explicado Nevado.

El concejal ha añadido que «siempre hemos intentado fomentar la igualdad dentro de las posibilidades técnicas y materiales del municipio, como bien saben muchos, y no sólo con un trabajo de cara a la galería sino con varias acciones en el día a día que no necesariamente siempre han sido publicitadas, pero no por ello son menos importantes».

«Por ello queremos pedir disculpas públicamente y lamentamos enormemente ese suceso. Esto no es un paso atrás sino un fallo desafortunado del cual tomaremos nota y aprenderemos, siempre para avanzar hacia una igualdad efectiva e integral de la mujer».

Por su parte, Unides Podem Pollença, Junt:s Avançam y Alternativa per Pollença han enviado un comunicado conjunto criticando lo sucedido y exigiendo la comparecencia inmediata del regidor de Festes del Port de Pollença para que explique públicamente «el trato denigrante hacia las mujeres que se pudo ver» y pida disculpas. Además, han exigido al alcalde de Pollença, Tomeu Cifre, que «garantice la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres».

Además, han añadido que «las imágenes han sido expuestas en las redes sociales, normalizando lo que no debería ser normal en pleno siglo XXI».