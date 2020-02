Cerrada la carretera de Caimari a Lluc por la caída de un pino

???? TANCADA LA CARRETERA de Caimari a Lluc (Ma- 2130) des del km 8 per la caiguda d'un pi. L'equip de manteniment en #carreteres fa feina a hores d'ara per restablir el trànsit.



?Rutes alternatives per Sóller o Pollença.



?Més informació: https://t.co/ylfiKXki4e pic.twitter.com/sf0brkKwBH