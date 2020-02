Santa Margalida implantará la recogida de residuos puerta a puerta en Son Serra

Son Serra de Marina incorporará en primavera la recogida de residuos puerta a puerta. En marzo comenzará una campaña informativa para explicar a los residentes y propietarios de viviendas de este el núcleo costero de Santa Margalida el funcionamiento del nuevo sistema, que se pondrá en marcha el 1 de abril.

Con la incorporación del puerta a puerta, que implica que los vecinos deben sacar a la calle cada día una fracción distinta de residuos, se eliminarán los contenedores que actualmente están dispersos por las calles de la urbanización. La mayor dificultad para radica en los meses de verano, cuando los 600 habitantes que residen en Son Serra de Marina todo el año, se triplica, entre los propietarios que veranean y el alquiler turístico.

La playa, un tema sin resolver

El teniente de alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència-Pi), asegura que la playa se quedará sin servicio de limpieza, debido a que no están autorizadas tumbonas o hamacas que aporten ingresos al Ajuntament. «Si no quieren servicios que venga Costas a limpiarla, que es su competencia; no pagaremos solo los residentes la basura que deje gente de toda la Isla».

La incorporación del puerta a puerta en Son Serra forma parte de un plan global para incentivar el reciclaje en los tres núcleos del municipio y mejorar sus cifras. «Durante años estuvimos estancados en un 11 o 12 por ciento de residuos reciclados; hace dos años incorporamos la recogida de materia orgánica puerta a puerta en los hoteles y restaurantes de Can Picafort, y en los domicilios de La Vila, y logramos llegar al 27 por ciento actual; esperamos poder mejorar aún más», señala el técnico municipal de Medi Ambient, Toni Nadal.

En Can Picafort, principal núcleo turístico del municipio, ha comenzado ya una reordenación de los contenedores, ubicándolos en isletas en las que se puedan depositar las cinco fracciones (vidrio, papel y cartón, orgánica, envases y rechazo). El Ajuntament descarta implantar el puerta a puerta en Can Picafort por la complejidad que entraña hacerlo en fincas de pisos. La materia orgánica sí se recoge a domicilio a los grandes productores - hoteles y restaurantes - y con ello se ha logrado pasar del 21 por ciento de residuos reciclados en 2018, al 27 % en 2019.

Reeducación en La Vila

La Vila o Santa Margalida poble también entrará en esta nueva campaña de impulso al reciclaje. Allí la recogida puerta a puerta se implantó hace una década, salvo la de materia orgánica, que comenzó en 2018. Agentes informadores visitan los domicilios para «reeducar» a los vecinos y recodar cómo deben separar las basuras en sus domicilios. «Tras una década en marcha, los resultados en La Vila no son tan satisfactorios como cabría esperar, por eso se está haciendo una campaña de concienciación», apunta Nadal. La recogida de basuras está asignada a la empresa Albeca, mientras que Gram realiza las campañas informativas.