Los padres del colegio ses Comes de Porto Cristo se movilizan por el retraso de las obras

Tras las movilizaciones de la comunidad educativa del colegio Sa Torre de Manacor por los reiterados retrasos en la redacción del proyecto de obras del centro, ahora es la Associació de Pares i Mares (Apima) del colegio ses Comes, de Porto Cristo, quien se ha puesto en pie de guerra. Llevan desde el pasado mes de noviembre con las obras de ampliación del colegio paralizadas por desavenencias con la empresa constructora.

Ante la falta de respuesta por parte de la Conselleria d’Educació (que aún no ha entregado el nuevo proyecto de obra al Ajuntament), los padres y madres han decidido convocar una concentración para el próximo miércoles a las 14 horas en la plaza ses Comes. El acto tendrá una duración de media hora y con él quieren mostrar su malestar porque «si los nuevos plazos que nos han dicho se cumplen, los trabajos no se retomarán hasta finales de marzo y no nos garantizan que estén terminados para el próximo curso», según manifiestan.

La Apima tilda de «auténtica vergüenza» que los alumnos del centro hayan padecido las molestias de tener un patio desmantelado durante todo el curso por la «incompetencia de las Administración. Ya hace muchos años que ses Comes se encuentra en unas condiciones lamentables». Con el acto del próximo miércoles quieren mostrar su descontento.

Las obras de ampliación del colegio ses Comes, que consisten en la construcción de cuatro nuevas aulas y un nuevo espacio cubierto, ya se licitó con un año y medio de retraso. Por problemas con la empresa, se pararon en noviembre.

Continuos retrasos en la redacción de los proyectos

Manacor espera que la Conselleria d’Educació del Govern entregue al Ajuntament los proyectos de obras de los colegios ses Comes, sa Torre y Simó Ballester desde hace meses.

Durante el pasado mes de noviembre, Educació repite que «a final de mes» entrarán dichos proyectos en el Consistorio manacorí para que se puedan adjudicar.

Cabe recordar que los alumnos de sa Torre hace un año que van a clase en el instituto por la aparición de hormiga blanca.