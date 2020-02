Llevan al Ajuntament de Consell lleva al juzgado por no revisar la legalización de una vivienda

La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la inactividad del Ajuntament de Consell después de que haya pasado más de un año sin que este haya iniciado la revisión de una licencia de legalización que concedió a un chalet en 2011.

El alcalde Andreu Isern se muestra convencido de la actuación municipal que defenderá en los tribunales «en tanto que los técnicos municipales informaron favorablemente a la concesión de la licencia».

La noticia de que el Consell ha llevado el caso a los tribunales ha caído como un jarro de agua fría en el Ajuntament gobernado por PSOE y Som Consell. El alcalde sostiene que el Ajuntament no recibió en su día la notificación de la ADT que le obligaba a revisar el expediente: «Este hecho es el que explica la ausencia de respuesta municipal al requerimiento», explica el alcalde.

Isern asegura que «me he puesto en contacto personalmente con la ADT y efectivamente les constaba que la notificación no había sido recibida por el Ajuntament, pero se decidió dar continuidad al procedimiento porque la ley permite entender realizadas las notificaciones electrónicas aunque el destinatario no las abra en el plazo establecido».

«No entramos a discutir la legalidad de la notificación practicada y sus efectos, pero sí lamentamos muy profundamente la deslealtad institucional con la que ha actuado la agencia... Se ha procedido a usar la falta de respuesta para actuar contra el Ajuntament».

«No entiendo como una institución que aspira a ser el ayuntamiento de los ayuntamientos se muestra tan alejada de la realidad administrativa de pequeños ayuntamientos como es el caso de Consell», añade el alcalde.

Fuentes de la ADT evitaron ayer pronunciarse sobre la cuestión de fondo aunque aseguran que notificaron verbalmente en dos ocasiones al Ajuntament la necesidad de revisar la licencia.