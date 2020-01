Joan Carles Bestard contra el cura de es Capdellà: «No se lo perdono»

Joan Carles Bestard, conocido también como Madó Pereta, ha cargado duramente contra el cura de Es Capdellà y el Bisbat de Mallorca por no haber podido celebrar el funeral de su tia en la iglesia del pueblo.

«Hay cosa que la tengo entre ceja y ceja. Me duele mucho. Mi tía Aina, una mujer que siempre ha ido a misa, no ha podido tener el funeral que a ella le hubiese gustado. Y todo por culpa del cura que tenemos ahora, el señor Antoni Mercant», explica el actor.

Desde hace un tiempo la parroquia está cerrada y los funerales se ofician en la de Calvià vila. «Señor Mercant, no le perdono que una persona que toda la vida ha hecho el bien como mi tía no haya podido tener un funeral sencillo en es Capdellà. A mi tía le hubiese gustado tener su funeral en la parroquia, que, como otros vecinos, ayudó a construir con aportaciones económicas», lamenta Bestard.

«Gracias a personas como usted esto no ha podido ser, y esto no se lo puedo perdonar. Pese a que la base del cristianismo sea el perdón, después de verle a usted mintiendo, creo que esto le importa a usted un pito. No le perdono que una persona de 92 años no haya podido tener su funeral en es Capdellà», añade en el vídeo.