La oposición de Inca denuncia que los recibos del agua duplicarán su importe

Las nuevas tarifas de suministro de agua en Inca supondrán un aumento en las facturas de particulares, industrias y comercios que, según denunciaron este jueves PP, Independents y Vox en el pleno, podrán llegar a duplicar e incluso triplicar su importe.

El nuevo canon transitorio de inversiones, que oscilará entre los 0,40 céntimos y los 5 euros por metro cúbico consumido para los usos domésticos y de un fijo de 0,9 céntimos por metro cúbico para los demás usos será el principal causante del incremento en las facturas de los inquers.

El portavoz del PP, Félix Sánchez, explicó este jueves que «los ciudadanos tendrán que abonar 667.809 euros al año por este canon frente a los 224.198 euros que pagarán los empresarios, para conseguir casi el millón de euros que el ayuntamiento quiere obtener».

Para el PP, «lo que el equipo de gobierno nos ha vendido estos días como una bajada en los recibos del agua al crear nuevos tramos de consumo para las viviendas se ha convertido en un nuevo sablazo a los ciudadanos y a las empresas». Félix Sánchez incide en el hecho de que «comparando la recaudación de 2018 con la que se pretende a partir de ahora, los domicilios aportarán un 183 % más mientras que los demás usos tendrán que soportar un aumento del 350 %». El representante popular recriminó al alcalde que «en 2013 se encerraran para evitar la privatización y ahora programan una subida espectacular».

Por parte de Independents d’Inca su portavoz Àngel Garcia, que en la pasada legislatura fue regidor de Serveis, calculó incrementos en las facturas que a partir de ahora pueden alcanzar un 153 % para los usos domésticos, un 159 % para los industriales y un 370 % para los comerciales.

Garcia cuestionó que «la ordenanza tenga en cuenta criterios de sostenibilidad y sociales porque no tiene en cuenta las personas que residen en cada domicilio y en cuanto a los usos no domésticos se aplicará la misma tasa a una tienda que use agua para fregar el suelo que a una empresa que use agua a mansalva; mientras la pague». Àngel Garcia recordó que en la pasada legislatura, cuando él era el responsable del agua, se realizaron actuaciones procedentes de las inversiones sostenibles sin usar ningún canon.

Reacciones

El alcalde Virgilio Moreno dudó de los datos aportados por la oposición y se basó en una simulación «en la que una familia que consuma 18 metros cúbicos (el 51 % de los recibos) pasará de pagar 36,78 euros a 44,25 euros». Moreno reconoció que «la subida será de 5 a 6 euros por recibo» e insistió en resaltar que «la filosofía del canon es muy clara: quien más consuma más pagará».

También señaló a Félix Sánchez que «nos encerramos para poder controlar el precio del agua desde lo público y no como ustedes hicieron en 2012 cuando aprobaron una subida lineal del agua del 40 % sin que luego se hiciera ninguna actuación en cuestiones de agua».