Acusan al Ajuntament de Pollença de plantear un catálogo de patrimonio mutilado

Alternativa per Pollença ha acusado este sábado de «hipocresía» al Ajuntament por promover la inclusión del municipio en la asociación de 'Los pueblos más bonitos de España' mientras tiene intención de aprobar «un Catálogo de Patrimonio mutilado» que consideran que «desprotege» edificios singulares.

El partido ha criticado en un comunicado que el pleno del próximo jueves «supondrá un paso hacia atrás en la protección del patrimonio arquitectónico», ya que el equipo de gobierno propone modificar el Catálogo de Patrimonio y «dejar sin protección los 5 edificios singulares de primera línea del puerto».

La medida afecta a Can Qués, Can Morató, Can Mena, Ca l'Adroguer y Can Tugores, situados en el Passeig Voramar-Colón-Hernan Cortes.

Alternativa ha acusado al alcalde, Tomeu Cifre, de «cinismo» por recoger el título de «pueblo más bonito de España» mientras su equipo de gobierno ha decidido «unilateralmente» preparar «una mutilación del Catálogo de Patrimonio para dejar desprotegido precisamente lo tiene encanto y que hace único el Puerto de Pollença».

La formación critica «la vergonzosa colaboración» de Unió Mollera Pollencina, a la que acusa de «defender los intereses de unos cuantos poderosos del Moll». Alternativa por Pollença critica que el paso que quiere dar el gobierno municipal «no hace más que beneficiar a unos pocos» e incumple «las consideraciones de los servicios técnicos del Departamento de Patrimonio del Consell».