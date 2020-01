Vecinos afectados por la tormenta: «Los muebles de la casa flotaba entre el agua como una pelota»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, inició este jueves la ruta junto al resto de representantes políticos por Cala Marçal, en Felanitx. Allí los vecinos y representantes municipales les mostraron los efectos de la llevantada provocada por la borrasca ‘Gloria’.

Tanto en Cala Marçal como en Cala Barbacana, los propietarios de las viviendas afectadas juntamente con familiares, amigos y empresas de construcción ya han empezado a sacar múltiples muebles e utensilios que tenían en sus viviendas y que han quedado inservibles. Los contenedores repletos de trastos son solo una pequeña muestra de los destrozos ocasionados por la tormenta. Lo que había dentro de las viviendas ha quedado inservible.

Incluso, techos u otro material de obra han quedado destrozados. La fuerza de las olas reventó las puertas que dan al mar e invadieron literalmente toda la casa.

La ‘suerte’ fue que la gran mayoría de estas casas son segundas residencias y utilizadas solo en los meses de verano y fines de semana. Aún así, en alguna de ellas sí que vive gente todo el año y tuvieron que se desalojarlos.

Las autoridades políticas se interesaron en conocer de primera mano los daños causados por el temporal y dar ánimos a los vecinos afectados.

El consuelo de todos es que no ha habido daños personales, solo materiales. Algunos de los vecinos de la zona así lo explican.

Jaume Monserrat y Apolonia Barceló

La suya es una de las viviendas, planta baja, más afectadas. El temporal lo arrasó todo. Estaban en Felanitx cuando les avisaron de la tormenta. Al llegar a la casa de Portocolom el agua ya había entrado, afianzaron las puertas de cara al mar con muebles, pero la fuerza del olejaje se lo llevó por delante y el agua embistió dentro de la casa. «Fue cuando dije a mi esposa ahora hay que irnos. Por la tarde volvimos y estaba todo igual. Los muebles y utensilios nadaban por dentro de casa como balones». «Ahora -añade Jaume- hemos empezado a limpiar, sacar trastos y menos mal que hemos oído que nos ayudarán. Tendremos que renovarlo todo, las paredes gotean, el agua nos viene de arriba, hay agua dentro de los enchufes, falsos techos, por todo» explica con resignación.

Oliver Kunz

Oliver tenía previsto cogerse unos días de vacaciones antes de abrir de nuevo el hotel en Felanitx. Para marzo ya tiene las primeras reservas. Pero no podrá descansar. El temporal ha arrasado prácticamente todo el jardín y algunas de las habitaciones están destrozadas por dentro con todos los muebles amontonados. Explica que «todavía no he tocado nada a la espera del perito del seguro». Luego se tendrán que poner a trabajar «a tope para tenerlo todo listo». Explica que «el temporal ha arrasado una enorme pared y ha subido encima del acantilado rocas de varias toneladas que difícilmente podrán mover, ya que una grúa allí no llegará y a mano será imposible». Ahora las vacaciones de Kunz deberán esperar a otro año.