El ‘Brexit’ y la crisis alemana disparan la promoción turística de Calvià

El Ajuntament de Calvià invertirá en 2020 un 167 por ciento más de recursos municipales en la promoción de eventos turísticos. La razón: las incertidumbres y, sobre todo, los efectos que puede causar el ‘Brexit’ sobre el mercado británico, así como la posible recesión de la economía alemana sobre el germano. De esta manera, la partida presupuestaria correspondiente pasará de los 30.000 euros del año pasado a 80.000. La promoción de eventos turísticos va destinada, por un lado, a publicitar el destino, y por otro, dar cobertura a los eventos que están presupuestados en la Fundació Calvià con más de 700.000 euros.

Desde el Consistorio apuntan que durante el último trimestre de 2019 ya se incrementó la partida presupuestaria destinada a la promoción turística en previsión a las posibles «eventualidades externas» provocadas por el ‘Brexit’ –como la devaluación de la libra esterlina– o los efectos derivados de una posible recesión económica en Alemania sobre los mercados receptores.

De octubre a diciembre del año pasado, el dinero destinado a acciones promocionales en Reino Unido se incrementó un 29 por ciento con un plus de 30.000 euros, cuyo destino ha sido consensuado con las diferentes asociaciones hoteleras del municipio. Así, sector público y privado han decidido el producto a promover en cada zona, mediante acciones promocionales de co–marketing y promoción digital.

Acciones

Los eventos a promocionar son la carrera de montaña Trail Galatzó; la media maratón de Magaluf; la Santa Ponça Cup; el Beach Voley Around The World; el Majorca Beach Rugby Magaluf; el campeonato de fútbol de Policías del Mundo; el campeonato de Fútbol Amateur; el ATP Tenis Tournament; el Calvià Chess Festival; el Triatlón Challenge Peguera; el torneo internacional sub 12 de Tenis Santa Ponça; la carrera San Silvestre; el Mallorca Live Festival; las Festes Rei en Jaume; el festival de arte urbano Betart; la Mostra de Cuines; el Gastro Tast Peguera y el Street Food Festival.