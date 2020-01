El Ajuntament modificará el PGOU para evitar la proliferación de casas de apuestas

Con el objetivo de evitar la proliferación de las casas de apuestas en la ciudad, el Ajuntament d’Inca realizará una modificación puntual del Pla General d’Ordenació Urbana para limitar las licencias que se puedan otorgar. Además, en el próximo pleno se pretende aprobar la suspensión cautelar de todas las licencias que se soliciten, entre las que se incluyen tres nuevas que se pidieron en el último trimestre de 2019.

El objetivo que persigue el Consistorio con la modificación puntual del PGOU es, según indica el alcalde Virgilio Moreno, «conseguir disponer de un instrumento para limitar las zonas en las que se podrían instalar este tipo de negocios, respetando a través de una distancia mínima las áreas con instalaciones educativas, de ocio infantil y deportivas, por lo que prácticamente abarcaríamos toda la ciudad».

El principal escollo con el que se encuentra el Ajuntament es que es el Govern quien tiene competencias a la hora de otorgar las licencias a las casas de apuestas, y desde el ayuntamiento tienen conocimiento de la instalación de uno de estos negocios cuando les llega la petición para realizar obras en el local elegido.

En la actualidad, hay cinco casas de apuestas en funcionamiento distribuidas en diferentes puntos de la ciudad y «al comprobar que en los meses de octubre y noviembre del año pasado se habían solicitado tres nuevas, nos vimos en la necesidad de actuar de urgencia ante tal situación», relata el regidor de Model de Ciutat, Andreu Caballero. A ello se une que en el pasado Plenari Jove se aprobó por unanimidad una moción en la que la juventud, uno de los principales objetivos de las casas de apuestas, mostraba su preocupación por el auge de estos negocios en la ciudad. Además, varios colegios profesionales y asociaciones se han sumado a esta alarma social.

De hecho, el alcalde indica que «tanto desde los servicios sociales municipales como desde Projecte Home y Projecte Jove de Inca hemos compartido esta preocupación ante el peligro de la adicción al juego y la ludopatía. Aunque lo que principalmente nos preocupa es Inca también cabe destacar que si limitamos las casas de apuestas en nuestra ciudad podemos ayudar a muchas personas de municipios cercanos en las que no se instalan casas de apuestas porque no lo creen conveniente los promotores de estos negocios», explica.

Virgilio Moreno resalta que «el conseller Yllanes ya nos comunicó que comparte la idea de consensuar algún tipo de limitación. Ahora que tenemos un gobierno central en sintonía quizá se puedan aprobar restricciones legislativas que nos ayuden a los ayuntamientos, porque hasta ahora no tenemos margen de maniobra con las licencias de actividades».