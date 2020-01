El Consistorio avala la titularidad pública del camino de acceso a es Trenc cerrado

El camino público de acceso a la playa de es Trenc por el Salobrar de Campos llega hasta la playa. Así lo certifica el inventario de caminos rurales elaborado por el Ajuntament de Campos y que se puede consultar en su página web. Pese a ello, dicho vial, lleva años cerrado a los usuarios. Una barrera y un operario controlan que solo accedan por el camino los clientes de uno de los dos únicos establecimientos de restauración, construidos con cemento, que siguen en pie sobre la zona dunar del Parc Natural de es Trenc-Salobrar de Campos i ses Salines.

El inventario de caminos y elementos públicos realizado por los técnicos municipales de Campos ha recogido más de 160 caminos y distintas construcciones etnológicas o patrimoniales de propiedad municipal repartidas por todo el municipio.

Julià Jaume, regidor responsable de Camins Rurals, indica que «no se trata de un catálogo de caminos pero si que es un inventario que se ha realizado desde el Ajuntament para conocer a nivel municipal los caminos que tenemos bajo nuestro control». «La intención de este exhaustivo inventario -manifiesta Jaume- es la de facilitar el trabajo a los operarios municipales a la hora de limpiar o arreglar estos caminos. De esta manera evitamos que se actúe en caminos de titularidad privada o que en el momento en el que los vecinos nos solicitan desbrozar o pavimentar un camino podemos actuar con seguridad de que las competencias para mejorarlo son del Ajuntament».

Al ser preguntado por la posibilidad de que algunos viales estén cerrados, Jaume reconoce que «puede que alguno de estos caminos este cerrado o vallado, pero no es así en la mayoría» y añade que «pese a que no sea un catálogo digamos oficial lo que no tenemos ninguna duda es que todos los caminos que aparecen en el inventario son públicos».

En el caso del camino a es Trenc hace años que algunos vecinos, de manera anónima y discreta vienen denunciando el cierre de esta vía. En el inventario también se ve como el camino que conduce al aparcamiento no es público en su tramo final.

Además del camino de acceso a es Trenc por el Salobrar, el análisis de los viales del fora vila de Campos indica claramente como vial de titularidad pública el camino que rodea los dos campos de polo construidos en sa Barralina y que hace unos meses tenían señales de tráfico que indicaban la prohibición del paso de vehículos y que fueron retirados tras la denuncia de este periódico.

El estudio de los caminos también muestra la riqueza toponimica de los viales del municipio. E incluye elementos como quintanes, basses, pozos u otras construcciones. También se señalizan las vías de titularidad del Consell de Mallorca, tanto dentro como fuera de los núcleos urbanos del municipio.