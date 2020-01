Los estudiantes de Bachiller tendrán bus para el instituto de Sineu a partir del 8 de enero

El próximo 8 de enero, primer día lectivo después de las vacaciones de Navidad, entrará en funcionamiento el nuevo servicio de bus escolar para los alumnos de de Sencelles, Sant Joan, Maria de la Salut, Llubí, Costitx, Ariany, Petra y Lloret que cursan estudios de Bachillerato o ciclos formativos en el instituto de Sineu.

Las familias tendrán que abonar 30 euros mensuales por cada hijo que utilice este servicio, una cifra que los padres y madres consideraron razonable en una reunión mantenida con los alcaldes y la Conselleria d’Educació. Con los presupuestos de la Comunitat ya cerrados cuando surgió el conflicto de que los alumnos de Bachillerato y FP de estos ocho municipios no tenían medio de transporte para ir al IES Sineu - al no ser obligatorio proporcionarles este servicio y no haber suficientes plazas libres en los autobuses destinados a los alumnos de ESO - los ayuntamientos de estos ocho municipios decidieron hacerse cargo de la diferencia entre lo que pueden aportar Conselleria y familias, para costear la contratación de nuevos vehículos y redistribuir las rutas.

«Los ayuntamientos aportaremos 30.000 euros repartidos en función de los alumos de educación secundaria no obligatoria que tenga cada municipio; la Conselleria aportará 18.0000 € y las famillias 15.000. Esto para salir del paso ahora, el próximo curso y gracias a una enmienda del PI a los presupuestos, el Govern ya aportará 25.000 euros», señala el alcalde de Maria de la Salut, Biel Mas.

Este asunto ha obligado a los ayuntamientos afectados a reservar en sus respectivos presupuestos para 2020 una partida para pagar el servicio de bus de todo el año (de enero a junio y de setiembre a diciembre) que va de los 5.500 a los 10.000 euros, según la cantidad de alumnos. Cabe señalar que prácticamente la totalidad de familias afectadas se han acogido a este servicio.