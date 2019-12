Podem Pollença pide que las casas turísticas paguen el agua a precio de hotel

Podem quiere que las viviendas turísticas paguen por el agua que consumen la misma tarifa que los hoteles del municipio, en función del número de plazas que se comercializan, aunque solo durante la temporada alta turística.

Podem Pollença, liderado por Michale Lorenzo, ha presentado un escrito de alegaciones contra la ordenanza municipal del agua para que los pisos y casas dadas de alta en el mercado del alquiler turístico vacacional dejen de pagar el agua que consumen al mismo precio que las viviendas residenciales.

Cabe recordar que Pollença es el municipio de Mallorca con más viviendas turísticas autorizadas en la Isla. El número de plazas turísticas vacacionales supera en mucho al número de plazas turísticas hoteleras en Pollença.

Gastos

A falta de estudiar con mayor profundidad las alegaciones de Podem, el alcalde de Pollença Tomeu Cifre Ochogavía (Tots) dijo ayer que «no creo que sus alegaciones sean aceptadas».

«Lo que necesitamos es que nos dejen gastar, no generar más ingresos que es una vergüenza», dice Cifre. El alcalde critica que «el Govern recorta y no deja que le dejemos dinero para gastar ellos en nuestro municipio y el Gobierno central mantiene la regla de gasto y la normativa de estabilidad presupuestaria que no nos deja gastar el dinero que tenemos en el banco».