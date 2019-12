El PP de Inca denuncia «caos circulatorio» en plena campaña de Navidad

El portavoz del grupo municipal del PP de Inca, Félix Sánchez, ha culpado al ayuntamiento de falta de planificación y del «caos circulatorio» por el cierre por obras de los accesos al centro de la ciudad, en plena campaña comercial de Navidad, que «ha afectado muy negativamente a los comerciantes».

El cierre por obras de las calles Jaume Salord y Correos que ha dejado un solo acceso al centro por la plaza de Orient, sumado a las obras de la plaza Mallorca, han supuesto que se creasen retenciones durante todo el fin de semana, ha criticado el PP de Inca en un comunicado.

«La inexistente planificación ha afectado muy negativamente a los comerciantes. Esta campaña de Navidad está siendo muy dura y solo les faltaba a los comerciantes que se cerrasen los accesos al centro estos días. Si a esto le sumamos los próximos cierres de Can Amer y de Can Marrón es evidente que la gestión por parte del ayuntamiento no es eficiente ni eficaz», ha declarado Sánchez.

Estas retenciones también han generado malestar entre los vecinos de Inca que han visto imposible acceder al centro de la ciudad, ni a los aparcamientos, viendo que las calles estaban cerradas y no había ninguna indicación hacia accesos alternativos.

Según Sánchez «si no se puede acceder al parking de la plaza del Mercado, si el parking de la plaza Mallorca está cerrado, si el parking de la plaza Antoni Mateu está siempre lleno debido al desplazamiento de los propietarios de las concesiones de parking de la Plaza Mallorca, ¿qué deben hacer las personas que quieren apoyar al pequeño comercio?», ha cuestionado.

Ha insistido en que menos afluencia «suponen menos ventas».

El PP de Inca, ante esta situación, ha incidido en la importancia de la construcción de la Ronda Norte para evitar atascos innecesarios causados por vehículos que no necesitan entrar en la ciudad. Según Sánchez, «el hecho de no saber si va a hacerse o no, ni cuando, ni qué diseño tendrá ni por donde irá hace muy complicado la ubicación de parkings en superficie».